Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Ждем хорошей игры, «Сочи» нужно набирать очки. Давайте честно, «Зенит» на данный момент выглядит гораздо сильнее, и естественно, они не будут стараться уступать любому конкуренту. Можно увеличить отрыв от «Динамо» на 6 очков, от других преследователей тоже. Питерцы будут играть в атакующий футбол, выстраивать матч на своей ноте. Южной команде терять нечего, все понимают, что играют против сильнейшей команды чемпионата России. Всё может быть, но думаю, что чуда не произойдет. У игроков сборной на первом месте будет стоять этот матч, а не предстоящие матчи национальной команды.