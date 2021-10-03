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Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»

вчера, 15:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Ждем хорошей игры, «Сочи» нужно набирать очки. Давайте честно, «Зенит» на данный момент выглядит гораздо сильнее, и естественно, они не будут стараться уступать любому конкуренту. Можно увеличить отрыв от «Динамо» на 6 очков, от других преследователей тоже. Питерцы будут играть в атакующий футбол, выстраивать матч на своей ноте. Южной команде терять нечего, все понимают, что играют против сильнейшей команды чемпионата России. Всё может быть, но думаю, что чуда не произойдет. У игроков сборной на первом месте будет стоять этот матч, а не предстоящие матчи национальной команды.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:28
И на старуху бывает проруха
n272nm
n272nm
вчера в 19:14
Чудо таки произошло:)))
Gahi
Gahi
вчера в 19:06
Вот так и чудо бывает в таких матчах. Удачи
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:21
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 17:14
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 17:04
      Произойдёт ничья!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 16:12
      Рассуждения о матче, в конечном исходе которого практически никто не сомневается. Прямо центральный матч - главная интрига тура.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 16:08
      Чудик деменко про чудо ))Про это здравомыслящий и не думает
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:05
      Да только быть того не может, того чего не может быть !!! )
      Всё очень просто и без эксцессов !!!
      ОПС
      ОПС ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 16:05
      Ну, и ладно.
      drug01
      drug01
      вчера в 16:00
      Игра в одни ворота
      David Young
      David Young ответ ОПС (раскрыть)
      вчера в 16:00
      К сожалению 2XL является максимальным размером который мы можем Вам предоставить.
      Cat01
      Cat01
      вчера в 15:59
      Будет результат по плану
      beefs
      beefs
      вчера в 15:57
      о каком чуде он говорит...
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