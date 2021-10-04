Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»

Бывший капитан «Спартака» поделился мыслями о ситуации в московском клубе и владельце команды Леониде Федуне.

Стоит ли Федуну продать «Спартак»? Говорить можно все, что хочешь, но кто будет платить по 100 миллионов евро в год? Вот и я задаюсь этим вопросом.

Из года в год со «Спартаком» происходит балаган, поэтому фанатов довели до такого состояния. Когда болельщики других клубов подкалывают фанатов «Спартака», то настоящим болельщикам просто противно. «Спартак» – великий клуб, он должен оставаться таким.

С другой стороны, я думаю, что Федуну тоже неприятно из года в год слушать это все про себя, свою жену. Мне кажется, что если бы кто-то стоял в очереди, он давно бы продал «Спартак». В любом случае все идет от головы.