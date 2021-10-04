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Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»

вчера, 12:07

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мыслями о ситуации в московском клубе и владельце команды Леониде Федуне.

Стоит ли Федуну продать «Спартак»? Говорить можно все, что хочешь, но кто будет платить по 100 миллионов евро в год? Вот и я задаюсь этим вопросом.

Из года в год со «Спартаком» происходит балаган, поэтому фанатов довели до такого состояния. Когда болельщики других клубов подкалывают фанатов «Спартака», то настоящим болельщикам просто противно. «Спартак» – великий клуб, он должен оставаться таким.

С другой стороны, я думаю, что Федуну тоже неприятно из года в год слушать это все про себя, свою жену. Мне кажется, что если бы кто-то стоял в очереди, он давно бы продал «Спартак». В любом случае все идет от головы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:09
Вопрос в цене и тех активах, которые в эту цену войдут. Захотел бы продать - нашёл бы покупателя при адекватной цене.
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
вчера в 16:51
Спартак превратили в посмешище, команда - бесспорно лучшая в стране в 50-е, 90-е, одна из лучших в 60-х, 70-х т 80х. а сейчас один бардак
mat73
mat73
вчера в 14:50
Всё равно виноват!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:11
В любом случае нужно искать выход из сложившейся ситуации. Удачи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:07
Кремль не разрещает продавать народное достояние, сами должны мучаться.
4RT
4RT
вчера в 13:03
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:03
    Гус Тилль забил в шесть раз больше голов чем Джек Грилиш в этом сезоне, Федун скоро 100 млн получит за него
    idres
    idres
    вчера в 13:02
    И лучше бы чтобы это был бы какой ни будь шейх
    beefs
    beefs
    вчера в 12:54
    так дело в том что российским футболом управляют такие же спецы...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:49
    Странно что уважаемый мною Андрей не знает что Леня не может продать КБ
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:22
    Федун не может продать Спартак..... он просто НЕ является его владельцем.... ему принадлежит только треть акций..... вот их он и может продать (Вагит Алекперов является фактическим владельцем и его доля в акциях клуба равна 36,7 %, в то время как "официальный" владелец Спартака Федун имеет только 32,7 % акций, также 30,5 % акций находятся в обращении неизвестного гражданина России....).... а его должности в Спартаке, президент клуба и председатель совета директоров, выборные..... и вот тут болельщики имеют право требовать снять Федуна с этих должностей за его "заслуги".... плюс еще, что спонсор команды Лукойл, а не Федун....
    makkie
    makkie
    вчера в 12:17
    Мне кажется кандидаты есть, только Федун такую цену заламывает - что сразу отпугивает потенциальных покупателей.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:15
    Придёт время нацинализируют Спартак.
    galem72
    galem72
    вчера в 12:13
    Если б у Федуна была голова на плечах, а не тыква (что, кстати, очень странно при его возрасте и материальном состоянии), то он давно бы прекратил эту дичь вне клуба и пресловутый балаган внутри. Реально, нет сил уже смотреть на то, как задыхается клуб от провального менеджмента. Куда не ткни там, сплошь одни дилетанты и проходимцы.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 12:12
    Это он типа поддержал... за деньги?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:09
    Это тебе он сказал?
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