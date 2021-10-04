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Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»

вчера, 11:11
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о победной серии команды после матча РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное.

«Спартак» становится лучше? Опять же, без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как «Спартак» начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, чтобы она продолжилась.

Матч с «Ахматом» стал знаковым для форварда «красно-белых» Александра Соболева.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:29
пора атакующую линию реанимировать ... Соболеву больше времени давать
протон
протон
вчера в 21:15
Георгий всё в Ваших руках!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:52, ред.
Ну так уж и серия.... Три победы - это всего лишь три победы...
Тем более, Уфа-15 место, Ахмат-11 место...
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:23
Кто подскажет информацию по Промесу?
Его заменили, он травму получил?
phantom-k
phantom-k
вчера в 14:54
Эммм. После матча с Ахметом (2:0)? Я что-то пропустил?
112910415
112910415
вчера в 13:37
просто работайте, и работайте хорошо
izrafel
izrafel
вчера в 13:08
Тут как не вовремя перерыв, а там ...посмотрим
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:43
Ну это врятли,этож Спартак!
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:34
"Дай бог, чтобы она продолжилась." Существует поговорка, "на бога надейся, а сам не плошай."
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:03
Еще бы сказал, что победили на классе.
Oliver S
Oliver S
вчера в 11:59
Это от вас зависит, Жора. Не расслабляйтесь и победы придут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:46
Хотелось бы это увидеть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:46
У "Спартака" традиция побеждать тогда, когда от него этого не ждут и проигрывать, когда все уверены в его победе.
Поэтому:
алекс юдин
алекс юдин
вчера в 11:16
подольше бы она продолжалась!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:15
Серия победная но она когда-то кончается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:13
Будем делать посмотреть . Удачи.
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