Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»

Капитан «Спартака» высказался о победной серии команды после матча РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное.

«Спартак» становится лучше? Опять же, без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как «Спартак» начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, чтобы она продолжилась.