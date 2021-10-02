ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2021/2022

Таккинарди: «Переход Доннаруммы в ПСЖ — это большая ошибка»

02 октября 2021, 10:50

Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди считает, что переход голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» в ПСЖ стал ошибкой для футболиста.

Доннарумма и «Юве»? На мой взгляд, «Ювентус» подходит для Доннаруммы. Джиджи — не новичок, он всегда хочет играть, так почему он не выбрал туринский клуб? Я считаю, что переход Доннаруммы в ПСЖ — это большая ошибка. Ошибка не «Ювентуса», а агента игрока.

Все новости
Старридж рассказал о своём решении присоединиться к «Перт Глори»
02 октября Комментарии2
ОфициальноСтарридж продолжит карьеру в чемпионате Австралии
01 октября ФотоКомментарии5
Бонуччи: «Присутствие Роналду оказывало на нас большое влияние»
29 сентября Комментарии4
Официально«Аль-Райян» объявил о подписании Н'Зонзи
28 сентября Комментарии1
ОфициальноСын Это′О подписал контракт с португальской «Виторией»
28 сентября ФотоКомментарии2
Официально«Бордо» подписал экс-форварда «Милана», которым интересовался «Краснодар»
24 сентября ФотоКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:13
вот что бывает когда в команде много великих. считая каждый себя лучшим это идет во вред команды, общества,
протон
протон
вчера в 01:12
    Lyon2009
    Lyon2009
    02 октября в 20:35
    Тебя забыли спросить
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    02 октября в 13:03
    Сейчас трудно говорить об этом так, потом станет ясно.
    Nazi
    Nazi
    02 октября в 12:19
    Не понимаю я этих людей. Задолбали уже. Если игрок сам ничего не понимает в жизни, то за него решает агент. Если футболист не идиот, он как нибудь да сам решает свою судьбу. Так вот, Доннарумма или идиот, что оправдывает его поступок, или умный чел, который знает, что нынешний ПСЖ гораздо лучше любой команды Серии А, Бундеслиги (кроме Баварии), АПЛ (кроме Ливерпуля), и ЛаЛиги. Наверно он должен был переходить в лунный чемпионат.
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    02 октября в 11:59
    Почему он выбрал не Ювентус, почему Хакими выбрал не Челси. Потому что зарплату наверняка дали больше.
    Zhgoon
    Zhgoon
    02 октября в 11:38
    Райоле плевать на игроков. Свою работу по рубке бабок он делает и ему норм. А проблемы Доннаруммы это проблемы Доннаруммы. Завтра продаст в «Ювентус» и еще больше озолотится, а потом и в «Реал» или МСити. Райола свое дело знает: он специально продает игроков так, чтобы через сезон встал вопрос о другом трансфере.
    Для примера можно взглянуть на того же Де Лигта, который все не может найти игру, но при этом стоит вопрос еще одного трансфера. Да и Холанда он сейчас тоже будет продавать так, чтобы подобрать максимально неподходящий для него клуб, чтобы тот сам попросился в другое место.
    Gahi
    Gahi
    02 октября в 11:25, ред.
    Каждый агент преследует свою выгоду, прежде всего он в этом заинтересован и то что сейчас происходит с Джанлуиджи Доннаруммой в ПСЖ, это всё последствия выбить себе выгодный контракт, а что будет потом не так уж важно. Но проходит время и начинаешь понимать что себя чувствуешь не комфортно, так и с Доннаруммой быть в запасе, и думать когда тебе дадут возможность проявить себя в игре. Но Кейлор Навас как старожила со стажем в ПСЖ уверен что он в команде номер один, и его кстати поддерживают все Южноамериканские партнёры по команде. Так что тяжело признавать свои ошибки чемпиону Европы при выборе команды, а была возможность у Доннаруммы оставаться на Родине и быть первым в каждой игре. Удачи
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    02 октября в 11:25
    Ошибка потому что итальянец не выбрал итальянский клуб? 🙄
    shlomo2
    shlomo2
    02 октября в 11:15
    С такой игрой, какую он показал против МС он Наваса вытеснит из рамки....
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    02 октября в 11:14, ред.
    Ну да, там Наваса непонятно куда девать. Хотя, пока, вроде именно ДЖиджи скамейку полирует
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    02 октября в 11:02
    Почему агента игрока? Уж кто- кто, а агент игрока точно не ошибся, получив за этот переход кругленькую сумму, а по-моему именно подобные цели преследуют агенты. Причем Доннарумма в ПСЖ стоит на матчах Лиги Чемпионов и в последней игре сыграл более чем успешно. Да и переход в аренду в "Ювентус" за игровой практикой вполне может состояться.
    mihaluch
    mihaluch
    02 октября в 10:58
    Что ж на ошибках учатся.
    VeniaminS
    VeniaminS
    02 октября в 10:56
    Ну все решают по своему.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100