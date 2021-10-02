Таккинарди: «Переход Доннаруммы в ПСЖ — это большая ошибка»

Бывший футболист «Ювентуса» считает, что переход голкипера из «Милана» в ПСЖ стал ошибкой для футболиста.

Доннарумма и «Юве»? На мой взгляд, «Ювентус» подходит для Доннаруммы. Джиджи — не новичок, он всегда хочет играть, так почему он не выбрал туринский клуб? Я считаю, что переход Доннаруммы в ПСЖ — это большая ошибка. Ошибка не «Ювентуса», а агента игрока.