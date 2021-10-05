Пьянич: «„Барса“ вернётся к былым временам. Возможно, ей нужен лидер»

Полузащитник «Барселоны» , выступающий на правах аренды в «Бешикташе», поделился мыслями о проблемах каталонской команды.

«Барселона» переживает трудные времена. Результаты складываются не так, как хотят болельщики, что оказывает давление на игроков.

Возможно, им нужен хороший лидер, чтобы поставить команду на ноги. «Барселона» вернет былое, но это займет некоторое время.

«Барса» всегда была одним из четырех или пяти крупнейших клубов в мире, и они вернутся к старым временам.