Пьянич: «„Барса“ вернётся к былым временам. Возможно, ей нужен лидер»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», поделился мыслями о проблемах каталонской команды.
«Барселона» переживает трудные времена. Результаты складываются не так, как хотят болельщики, что оказывает давление на игроков.
Возможно, им нужен хороший лидер, чтобы поставить команду на ноги. «Барселона» вернет былое, но это займет некоторое время.
«Барса» всегда была одним из четырех или пяти крупнейших клубов в мире, и они вернутся к старым временам.
Ещё "Барселоне" необходимо стабильное финансовое положение, чтобы произвести ротацию состава под нового главного тренера...
А вернётся ли "Барса" к былым временам, посмотрим... То, что возрождение "Барсы" - это дело времени, не вызывает сомнений, но как вскоре это произойдёт предсказать сложно... Так как, финансовые проблемы, которые сейчас у Барсы, это большая проблема для возрождение Барсы...
Ещё "Барселоне" необходимо стабильное финансовое положение, чтобы произвести ротацию состава под нового главного тренера...
А вернётся ли "Барса" к былым временам, посмотрим... То, что возрождение "Барсы" - это дело времени, не вызывает сомнений, но как вскоре это произойдёт предсказать сложно... Так как, финансовые проблемы, которые сейчас у Барсы, это большая проблема для возрождение Барсы...