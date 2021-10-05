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Пьянич: «„Барса“ вернётся к былым временам. Возможно, ей нужен лидер»

вчера, 09:57

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», поделился мыслями о проблемах каталонской команды.

«Барселона» переживает трудные времена. Результаты складываются не так, как хотят болельщики, что оказывает давление на игроков.

Возможно, им нужен хороший лидер, чтобы поставить команду на ноги. «Барселона» вернет былое, но это займет некоторое время.

«Барса» всегда была одним из четырех или пяти крупнейших клубов в мире, и они вернутся к старым временам.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:02
Абсолютная правда, последний лидер ушел в 2015 году
112910415
112910415
вчера в 10:43
нужен эффективный недорогой лидер ...
невыполнимая задача
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 10:26
Тренера молдавского Шерифа надо пригласить,на три три ступени лучше,чем Куман.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:08
В первую очередь "Барсе" нужен хороший главный тренер... Тренер, который хороший стратег, тактик, хороший психолог, который пользуется заслуженным авторитетом...
Ещё "Барселоне" необходимо стабильное финансовое положение, чтобы произвести ротацию состава под нового главного тренера...
А вернётся ли "Барса" к былым временам, посмотрим... То, что возрождение "Барсы" - это дело времени, не вызывает сомнений, но как вскоре это произойдёт предсказать сложно... Так как, финансовые проблемы, которые сейчас у Барсы, это большая проблема для возрождение Барсы...
drug01
drug01
вчера в 10:02
Надо лидера найти
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