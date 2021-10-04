Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом».

Нападающий ПСЖ признался, что просил руководство парижского клуба отпустить его в другую команду летом этого года. Главным кандидатом на подписание 22-летнего игрока, по информации СМИ , являлся мадридский «Реал».

Я попросил, чтобы меня отпустили, потому что с того момента, когда я не хотел продлевать контракт, я хотел, чтобы клуб получил плату за трансфер, чтобы они могли найти качественную замену мне.

Этот клуб дал мне многое, я всегда был счастлив, уже 4 года я провел здесь, и я все еще счастлив. Я попросил клуб достаточно рано, чтобы он мог отреагировать. Я хотел, чтобы все вышли из этой ситуации достойно, чтобы мы ушли рука об руку. В итоге я сказал: «Если вы не хотите, чтобы я уходил, я останусь».