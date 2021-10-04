ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»

вчера, 13:28

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что просил руководство парижского клуба отпустить его в другую команду летом этого года. Главным кандидатом на подписание 22-летнего игрока, по информации СМИ, являлся мадридский «Реал».

Я попросил, чтобы меня отпустили, потому что с того момента, когда я не хотел продлевать контракт, я хотел, чтобы клуб получил плату за трансфер, чтобы они могли найти качественную замену мне.

Этот клуб дал мне многое, я всегда был счастлив, уже 4 года я провел здесь, и я все еще счастлив. Я попросил клуб достаточно рано, чтобы он мог отреагировать. Я хотел, чтобы все вышли из этой ситуации достойно, чтобы мы ушли рука об руку. В итоге я сказал: «Если вы не хотите, чтобы я уходил, я останусь».

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:15
терпение, только терпение
112910415
112910415
сегодня в 07:54
мечта исполнится, это неизбежно
протон
протон
вчера в 21:04
А вот и самый громкий трансфер лета 2022 состоялся)
Бак5
Бак5 ответ Islam0500 (раскрыть)
вчера в 19:49
Кто же ему даст уйти бесплатно? Он теперь в рабстве у Шейхов
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:39
Надоело слушать нелепое буржуйское "я счастлив в ХХХХ клубе".
Счастлив - не ной.
И ваще.
Четкие пацаны отвечать должны как на смотре песни и пляски отдельного Сонцевского филиала - "Норм, все - ништяк!"

Вот так!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:35
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом».
Я думаю в руководстве предпологали что играть в друом клубе только детская мечта, которую можно будет заменить энным количеством казначейских билетов 💰 💰 💰 , как это они всегда делают и сделали с Месси, Неймаром , Доннаруммой и т.д . Но появился человек который деньги 💰 не ставит выше своей детской мечты , и конечно же прогодали . А ведь Мбаппе им об этом объявил. И скорее всего это они знали и раньше. Оказывается не всегда всё решают большие деньги 💰 . Теперь Реалу Мбаппе может достатся или совсем бесплатно летом , либо в зимнее трансферное окно всё таки придут к какому то соглашению с Реалом , но уже Реал будет ставить свои условия и определённую сумму с которой уже будут согласны руководство ПСЖ. А Мбаппе желаю чтобы его мечта все таки сбылась как можно раньше. Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!
Nazi
Nazi
вчера в 19:31
Давай в Реал Мбаппе, будешь играть с Шерифом и вынимать от них :)
particular
particular
вчера в 19:21
Просьбы и вежливость, со временем, превратились в обиду и злонамерения.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 18:42
Да он потухнет в Ла Лиге как Азар.
sv_1969
sv_1969 ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 17:43
Ну ну))
pele1981
pele1981 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:28
Правда в том, что он счастлив!))
Artemon9
Artemon9
вчера в 17:27
Надо было Семака назначить в ПСЖ. При нём Мбаппе был бы ещё счастливее
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:45
Килиан Мбаппе признался, что просил руководство парижского клуба отпустить его в другую команду летом этого года.
и я все еще счастлив.

И где правда?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:39
С деньгами у шейхов проблем нет)
Поэтому и не отпустили. Хотели увидеть супер трио, но что то они не такие уж и супер. Другой клуб в такой ситуации принял бы предложение Реала, оно было очень даже щедрым.
У Парижа в этом плане не жизнь, а малина) да и проблем у них что то нет с ффп.. покупают кого хотят, платят нереальные деньги.
1bear
1bear
вчера в 16:18
если он сейчас "вяло"играет,то и в Реале потом не зафеерит...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:15
Видно , что парень потерял мотивацию, бережет себя для Реала. Но отпускать такого игрока бесплатно - это тоже как то глупо. Лишними деньги не бывают, а парень стоит недешево. Посмотрим, дотянет ли парень до лета или зимой его продадут???
Всем здоровья.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:50
По слухам, там его пахан всей фичей руководит
Islam0500
Islam0500
вчера в 15:37
А теперь уйдет бесплатно. Точнее летом.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:31
Контракт сам подписывал?
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:00
Лионель должен принять решение.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:56
Отлично ответил!
4RT
4RT
вчера в 14:48
Оставайся счастливым
Alhunah
Alhunah
вчера в 14:40
В просьбе отказано
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:33
Видно что без настроения играет. Президент клуба не прочувствовал, а надо было Поччетино убирать и брать Зидана. Проблема была-бы решена.
кристина бораз
кристина бораз
вчера в 14:19
А кто месе будет моменты создавать если уйдет?
112910415
112910415
вчера в 13:53
супер - тройку нападения создать хотели ...
David Young
David Young
вчера в 13:52
Что правда то правда.
Бак5
Бак5
вчера в 13:33
Пора от него избавиться толку от него нет
Cat01
Cat01
вчера в 13:31
Игры не будет у него
drug01
drug01
вчера в 13:30
Надо бежать скорей
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