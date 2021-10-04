Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом».

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что просил руководство парижского клуба отпустить его в другую команду летом этого года. Главным кандидатом на подписание 22-летнего игрока, по информации СМИ, являлся мадридский «Реал».
Я попросил, чтобы меня отпустили, потому что с того момента, когда я не хотел продлевать контракт, я хотел, чтобы клуб получил плату за трансфер, чтобы они могли найти качественную замену мне.
Этот клуб дал мне многое, я всегда был счастлив, уже 4 года я провел здесь, и я все еще счастлив. Я попросил клуб достаточно рано, чтобы он мог отреагировать. Я хотел, чтобы все вышли из этой ситуации достойно, чтобы мы ушли рука об руку. В итоге я сказал: «Если вы не хотите, чтобы я уходил, я останусь».
Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года.
Счастлив - не ной.
И ваще.
Четкие пацаны отвечать должны как на смотре песни и пляски отдельного Сонцевского филиала - "Норм, все - ништяк!"
Вот так!
Счастлив - не ной.
И ваще.
Четкие пацаны отвечать должны как на смотре песни и пляски отдельного Сонцевского филиала - "Норм, все - ништяк!"
Вот так!
Я думаю в руководстве предпологали что играть в друом клубе только детская мечта, которую можно будет заменить энным количеством казначейских билетов 💰 💰 💰 , как это они всегда делают и сделали с Месси, Неймаром , Доннаруммой и т.д . Но появился человек который деньги 💰 не ставит выше своей детской мечты , и конечно же прогодали . А ведь Мбаппе им об этом объявил. И скорее всего это они знали и раньше. Оказывается не всегда всё решают большие деньги 💰 . Теперь Реалу Мбаппе может достатся или совсем бесплатно летом , либо в зимнее трансферное окно всё таки придут к какому то соглашению с Реалом , но уже Реал будет ставить свои условия и определённую сумму с которой уже будут согласны руководство ПСЖ. А Мбаппе желаю чтобы его мечта все таки сбылась как можно раньше. Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!
Я думаю в руководстве предпологали что играть в друом клубе только детская мечта, которую можно будет заменить энным количеством казначейских билетов 💰 💰 💰 , как это они всегда делают и сделали с Месси, Неймаром , Доннаруммой и т.д . Но появился человек который деньги 💰 не ставит выше своей детской мечты , и конечно же прогодали . А ведь Мбаппе им об этом объявил. И скорее всего это они знали и раньше. Оказывается не всегда всё решают большие деньги 💰 . Теперь Реалу Мбаппе может достатся или совсем бесплатно летом , либо в зимнее трансферное окно всё таки придут к какому то соглашению с Реалом , но уже Реал будет ставить свои условия и определённую сумму с которой уже будут согласны руководство ПСЖ. А Мбаппе желаю чтобы его мечта все таки сбылась как можно раньше. Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!
и я все еще счастлив.
И где правда?
и я все еще счастлив.
И где правда?
Поэтому и не отпустили. Хотели увидеть супер трио, но что то они не такие уж и супер. Другой клуб в такой ситуации принял бы предложение Реала, оно было очень даже щедрым.
У Парижа в этом плане не жизнь, а малина) да и проблем у них что то нет с ффп.. покупают кого хотят, платят нереальные деньги.
Поэтому и не отпустили. Хотели увидеть супер трио, но что то они не такие уж и супер. Другой клуб в такой ситуации принял бы предложение Реала, оно было очень даже щедрым.
У Парижа в этом плане не жизнь, а малина) да и проблем у них что то нет с ффп.. покупают кого хотят, платят нереальные деньги.
Всем здоровья.
Всем здоровья.