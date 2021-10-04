Лукаку: «Я всего понемногу умею. Этим я и опасен»

Форвард «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о своей игровой манере:
Из-за моих габаритов все думают, что я форвард-столб: постоянно играю в штрафной площади. Однако я никогда так не играл, мне это не по душе.
Моя основная сила в том, что я максимально эффективен, когда стою лицом к воротам. Я всего понемногу умею. Этим я и опасен.
В текущем сезоне бельгиец, который демонстрирует впечатляющую статистику в сборной, сыграл в девяти матчах за «Челси» во всех турнирах и забил четыре мяча.
И там и там и там ! И так и так и так !!!)
И там и там и там ! И так и так и так !!!)