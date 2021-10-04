ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Лукаку: «Я всего понемногу умею. Этим я и опасен»

вчера, 21:54

Форвард «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о своей игровой манере:

Из-за моих габаритов все думают, что я форвард-столб: постоянно играю в штрафной площади. Однако я никогда так не играл, мне это не по душе.

Моя основная сила в том, что я максимально эффективен, когда стою лицом к воротам. Я всего понемногу умею. Этим я и опасен.

В текущем сезоне бельгиец, который демонстрирует впечатляющую статистику в сборной, сыграл в девяти матчах за «Челси» во всех турнирах и забил четыре мяча.

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Все комментарии
Странникъ
Странникъ
сегодня в 09:14
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Так что финтами, слава Богу
Немудрено у нас блеснуть.
Так думал молодой повеса,
Пыля по Невскому в "Порше".
Всевышней волей РФСа
Плюющий на футбол в душе.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 09:04
Не обыграть толком,да ни шиша толком.Древние Бонуччи и Кьеллини с потрохами съедали анаболика.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:37
Любят цветные себя хранить.
c86gtdrqzdch
c86gtdrqzdch
сегодня в 03:37
В любом решающем матче ты полный ноль
протон
протон
сегодня в 00:16
Просто я Лукаку, а не Рукаку, сказал в заключение Ромелу
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:14
А вот наш Рукаку не умеет, только столбом стоять.
Gladiatоr
Gladiatоr
вчера в 22:37
Хорошо
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:31
.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:29
В этом сомнений нету!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:29, ред.
Здравствуйте,меня зовут Лукаку,
я опасен спереди и сзади-
подложить могу любую каку,
так что я для вас опасен, .ляди!

Я не столб,как знаменитый Дзюба,
я всегда стою лицом к воротам,
и когда гляжу я на Артёмку -дуба,
мучают меня позывы рвоты..
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:23
Лукаку: "Я всего понемногу умею."
И там и там и там ! И так и так и так !!!)
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
вчера в 22:08
Очень опасен, особенно для своих. Аха-ха)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:03
Молодец Лукаку, не хочет быть столбом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:02
А пахать и сеять, умеешь?!🤣😜
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