Лукаку: «Я всего понемногу умею. Этим я и опасен»

Форвард «Челси» и сборной Бельгии рассказал о своей игровой манере:

Из-за моих габаритов все думают, что я форвард-столб: постоянно играю в штрафной площади. Однако я никогда так не играл, мне это не по душе.

Моя основная сила в том, что я максимально эффективен, когда стою лицом к воротам. Я всего понемногу умею. Этим я и опасен.