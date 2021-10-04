ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Салах: «„Ливерпуль“ стремится к победе в АПЛ»

вчера, 23:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о планах команды на сезон после матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2):

Мы очень хотели победить в этом матче. «Ливерпуль» по-прежнему стремится к победе в АПЛ. У нас есть всё для этого.

В матче с «горожанами» 29-летний Салах, который может покинуть клуб, отличился голом и результативной передачей.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах сыграл 7 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

Все новости
Пьянич: «„Барса“ вернётся к былым временам. Возможно, ей нужен лидер»
Сегодня, 09:57 Комментарии4
Пьянич: «Я приехал в „Бешикташ“, чтобы побеждать»
Вчера, 23:00 Комментарии10
Лукаку: «Я всего понемногу умею. Этим я и опасен»
Вчера, 21:54 Комментарии14
Доннарумма: «У меня нет проблем в ПСЖ. Всё будет хорошо»
Вчера, 20:22 Комментарии7
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Вчера, 13:28 Комментарии31
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Вчера, 10:07 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 11:25
Тяжко будет,ещё и Оливер карьеру завершил.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
сегодня в 11:01
Лет через тридцать достигнут цели, если повезёт😂😂😂
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:17
Пока всё в руках Ливерпуля.
fe5kzx4zy68m
fe5kzx4zy68m
сегодня в 06:47
Удачи ему в этом!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:11
Будет сложно, но возможно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:04
Остаётся пожелать удачи в этом нелёгком деле
112910415
112910415
сегодня в 06:02
дистанция длинная, надо правильно распределить силы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:40
В АПЛ за чемпионство будет борьба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:07
Надо побеждать,чтоб стать чемпионами, а не катать ничейки!
Gahi
Gahi
сегодня в 02:43, ред.
Хорошее желания побеждать, будем внимательно смотреть как это получиться у команды Ливерпуля. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:55
Борьба в АПЛ предстоит очень интересной, очень упорной и кто в итоге выиграет чемпионат - это предсказать невозможно. Претендентов достаточно, но победит самый стабильный, кто с меньшими потерями пройдет всю дистанцию чемпионата. Кто это будет , узнаем только весной. Дистанция длинная и выстрелить может любой.
Следим за АПЛ и болеем за своих.
Всем здоровья.
протон
протон
сегодня в 00:14
Удачи Ливерпулю. В этом сезоне чемпионская гонка в АПЛ обещает быть очень интересной
В АПЛ этот сезон - топ из топов!!! Битва за титул и ещё более значимое сражение, прописку в лиге будет до последнего тура... Молодчики англичане!!! Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
сегодня в 00:13
Сити идет за титулом, Ливерпуль идет за титулом. Челси идет за титулом. Маню идет за пивом
Cat01
Cat01
вчера в 23:50
Дела идут хорошо, так играть
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:25, ред.
Стремиться к победе в АПЛ, это хорошо, но не только "Ливерпуль" стремится к победе в АПЛ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24, ред.
Хорошее желание, а как насчёт Челси МЮ и МС ???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100