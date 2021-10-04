Салах: «„Ливерпуль“ стремится к победе в АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о планах команды на сезон после матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2):
Мы очень хотели победить в этом матче. «Ливерпуль» по-прежнему стремится к победе в АПЛ. У нас есть всё для этого.
В матче с «горожанами» 29-летний Салах, который может покинуть клуб, отличился голом и результативной передачей.
В нынешнем сезоне АПЛ Салах сыграл 7 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
Следим за АПЛ и болеем за своих.
Всем здоровья.
Следим за АПЛ и болеем за своих.
Всем здоровья.
В АПЛ этот сезон - топ из топов!!! Битва за титул и ещё более значимое сражение, прописку в лиге будет до последнего тура... Молодчики англичане!!! Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В АПЛ этот сезон - топ из топов!!! Битва за титул и ещё более значимое сражение, прописку в лиге будет до последнего тура... Молодчики англичане!!! Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!