Салах: «„Ливерпуль“ стремится к победе в АПЛ»

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вчера, 23:22

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о планах команды на сезон после матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2):

Мы очень хотели победить в этом матче. «Ливерпуль» по-прежнему стремится к победе в АПЛ . У нас есть всё для этого.

В матче с «горожанами» 29-летний Салах, который может покинуть клуб, отличился голом и результативной передачей.