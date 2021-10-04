Доннарумма: «У меня нет проблем в ПСЖ. Всё будет хорошо»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как он себя ощущает в новом клубе:
У меня нет проблем в ПСЖ. Я приехал в Париж, чтобы играть. Тренер всегда принимает решение, кого выпускать на поле. Всё будет хорошо, я в этом уверен. Продолжаю свой путь.
Джанлуиджи Доннарумма, который минувшим летом прибыл свободным агентом из «Милана», конкурирует с Кейлором Навасом за место в воротах парижан. Пока Навасу доверили гораздо больше матчей, чем итальянцу.
По слухам, Доннарумма до сих пор контактирует с клубом Италии, который хотел бы воспользоваться текущим положением голкипера в Париже.
надоест и потянет до дому до хаты , начнёшь вредничать , требовать у арабов повышения зарплаты в два с половиной раза как минимум. И там по развитию ситуации, сам поймёшь куда двигаться. А пока получай удовольствие !!! Всем Добра !!!
надоест и потянет до дому до хаты , начнёшь вредничать , требовать у арабов повышения зарплаты в два с половиной раза как минимум. И там по развитию ситуации, сам поймёшь куда двигаться. А пока получай удовольствие !!! Всем Добра !!!
И хотя да-юре Лига 1 считается топ-лигой, но Лига 1, это не АПЛ, не Бундеслига...
Как когда-то поторопился со своим выбором Мбаппе, о чём теперь жалеет, так и сейчас поторопился и Доннарумма, если для него важен футбол, а не финансовая составляющая...
Надо было немного подождать и выбрать топ-лигу по факту, или остаться играть в Италии за "Милан".
И хотя да-юре Лига 1 считается топ-лигой, но Лига 1, это не АПЛ, не Бундеслига...
Как когда-то поторопился со своим выбором Мбаппе, о чём теперь жалеет, так и сейчас поторопился и Доннарумма, если для него важен футбол, а не финансовая составляющая...
Надо было немного подождать и выбрать топ-лигу по факту, или остаться играть в Италии за "Милан".