Доннарумма: «У меня нет проблем в ПСЖ. Всё будет хорошо»

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вчера, 20:22

Голкипер «Пари Сен-Жермен» рассказал о том, как он себя ощущает в новом клубе:

У меня нет проблем в ПСЖ . Я приехал в Париж, чтобы играть. Тренер всегда принимает решение, кого выпускать на поле. Всё будет хорошо, я в этом уверен. Продолжаю свой путь.

Джанлуиджи Доннарумма, который минувшим летом прибыл свободным агентом из «Милана», конкурирует с Кейлором Навасом за место в воротах парижан. Пока Навасу доверили гораздо больше матчей, чем итальянцу.

По слухам, Доннарумма до сих пор контактирует с клубом Италии, который хотел бы воспользоваться текущим положением голкипера в Париже.