ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Доннарумма: «У меня нет проблем в ПСЖ. Всё будет хорошо»

вчера, 20:22

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как он себя ощущает в новом клубе:

У меня нет проблем в ПСЖ. Я приехал в Париж, чтобы играть. Тренер всегда принимает решение, кого выпускать на поле. Всё будет хорошо, я в этом уверен. Продолжаю свой путь.

Джанлуиджи Доннарумма, который минувшим летом прибыл свободным агентом из «Милана», конкурирует с Кейлором Навасом за место в воротах парижан. Пока Навасу доверили гораздо больше матчей, чем итальянцу.

По слухам, Доннарумма до сих пор контактирует с клубом Италии, который хотел бы воспользоваться текущим положением голкипера в Париже.

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Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:36, ред.
Поспешил Доннарумма, молодой, перспективный, лучший игрок Евро-2020 поспешил со своим выбором, выбрав Лигу 1, чтобы играть и прогрессировать надо играть в топ-лиге по факту, АПЛ, Серия А, Бундеслига, Примера...
И хотя да-юре Лига 1 считается топ-лигой, но Лига 1, это не АПЛ, не Бундеслига...

Как когда-то поторопился со своим выбором Мбаппе, о чём теперь жалеет, так и сейчас поторопился и Доннарумма, если для него важен футбол, а не финансовая составляющая...
Надо было немного подождать и выбрать топ-лигу по факту, или остаться играть в Италии за "Милан".
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:13
А какие могут быть у тебя проблемы, бабла навалом, работа не пыльная на лавке сидеть, по праздникам в лиге чемпионов сыграть парочку матчей, косточки размять. В остальном Париж - Лувр - Париж , иногда в хорошую погоду и настроение к трёхсот двадцати метровой мечте Эйфелю в гости , подкладывать кнопки под задницу Навасу ну и т.д и т.п . А вот когда уже всё
надоест и потянет до дому до хаты , начнёшь вредничать , требовать у арабов повышения зарплаты в два с половиной раза как минимум. И там по развитию ситуации, сам поймёшь куда двигаться. А пока получай удовольствие !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
вчера в 21:03
а что он может еще сказать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:48
ПСЖ ждёт кризис. В этой банке собралось слишком много пауков. Рано или поздно они начнут жрать друг друга.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:40
А проблемы-то есть
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:37
Вполне может оказаться в том же "Юве".
Cat01
Cat01
вчера в 20:28
Желаем только побед
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