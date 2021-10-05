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«Барселона» хочет продлить контракт с Гави

вчера, 21:03

Каталонская «Барселона» собирается продлить трудовое соглашение с 17-летним полузащитником Гави. Игроком уже заинтересовались европейские топ-клубы. По этой причине «сине-гранатовые» решили ускорить процедуру продления контракта с молодым талантом. Текущее соглашение действует до 2023 года, новое будет предложено до 2026 года.

«Барселона», которая бьёт антирекорды в этом сезоне, хочет внести в контракт сумму отступных. По слухам, она будет равна 400-500 млн евро.

Несмотря на свой юный возраст, игрока уже вызывали на поединки взрослой сборной Испании.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:38
Тяжело будет его уговорить.
протон
протон
вчера в 21:56
Вроде как МС за ним следит, так что отступные 500 миллионов кстати .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:55
Может он принесёт удачу барсе!
протон
протон
вчера в 21:54
с испанским трудовым законодательством им такими темпами уже игрокам команды u17 придётся по 300-400 лям ставить отступные, ибо не угадаешь кто может выстрелить через полгода.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Да и что он будет делать сейчас в такой Барселоне , лучше отдать его в аренду в Боруссию .
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:04
Надо продлевать
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