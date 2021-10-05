«Барселона» хочет продлить контракт с Гави

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вчера, 21:03

Каталонская «Барселона» собирается продлить трудовое соглашение с 17-летним полузащитником Гави. Игроком уже заинтересовались европейские топ-клубы. По этой причине «сине-гранатовые» решили ускорить процедуру продления контракта с молодым талантом. Текущее соглашение действует до 2023 года, новое будет предложено до 2026 года.

«Барселона», которая бьёт антирекорды в этом сезоне, хочет внести в контракт сумму отступных. По слухам, она будет равна 400-500 млн евро.

Несмотря на свой юный возраст, игрока уже вызывали на поединки взрослой сборной Испании.