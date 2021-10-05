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Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией»

вчера, 08:15

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски хочет остаться в клубе и после окончания контракта, который истечет летом 2023 года.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что польский футболист хочет продлить соглашение с клубом до 2025 года.

Левандовски хочет увидеть, что «Бавария» на данный момент как минимум рассматривает вариант с подписанием нового контракта.

В этом сезоне 33-летний Роберт, недавно установивший рекорд в Лиге чемпионов, забил 7 голов в 7 турах Бундеслиги.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:09
Было бы здорово, закончил бы карьеру в Баварии, уйдя красиво - легендой на все времена
И правильно сделает если продлит
Надеюсь, что это желание взаимно и Лёва останется в Мюнхене до конца карьеры!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:58
Похоже, Роберт Левандовски доволен своим пребыванием в Мюнхене и хотел бы, чтобы оно продолжалось.
Нападающий Мюнхенской Баварии хотел бы продлить свой контракт с клубом до 2025 года. Текущий контракт Левандовски истекает в 2023 году. По крайней мере, Левандовски хотел бы получить от клуба указание на то, что они готовы продлить его договор. Это не должно быть большой проблемой, поскольку Бавария уже подтвердила свой статус, заявив, что Левандовски не продается ни за какую цену несколько раз. Бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге, например, сказал, что, по его мнению, Бавария заинтересована в том, чтобы связать Левандовски после его нынешнего контракта. Сам Левандовски также выразил удовлетворение своей игрой за Баварию, когда он выиграл европейскую награду - "Золотую бутсу" , и фактически развеял любые затяжные слухи о трансферах. По сообщениям, такие клубы, как Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, были заинтересованы в подписании контракта с поляком.
112910415
112910415
вчера в 10:30
без фокусов и лишних сенсаций !
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:33
Молодца, Роберт!!!! ...другого я и не ожидал..
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:33
Если хочет значит продлит.
beefs
beefs
вчера в 08:30
Зачем что то менять, когда и так хорошо...
Gahi
Gahi
вчера в 08:27
Очень правильное решение в 33 года. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:27
Левандовски и Бавария созданы друг для друга.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:23
На годик может и продлят.
1bear
1bear
вчера в 08:21
правильное решение, и клуб думаю тоже будет "за" !
ДСА
ДСА
вчера в 08:20
Подумал-подумал и принял правильное решение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:15
Его продлят без разговоров!
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