Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски хочет остаться в клубе и после окончания контракта, который истечет летом 2023 года.
Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что польский футболист хочет продлить соглашение с клубом до 2025 года.
Левандовски хочет увидеть, что «Бавария» на данный момент как минимум рассматривает вариант с подписанием нового контракта.
В этом сезоне 33-летний Роберт, недавно установивший рекорд в Лиге чемпионов, забил 7 голов в 7 турах Бундеслиги.
Нападающий Мюнхенской Баварии хотел бы продлить свой контракт с клубом до 2025 года. Текущий контракт Левандовски истекает в 2023 году. По крайней мере, Левандовски хотел бы получить от клуба указание на то, что они готовы продлить его договор. Это не должно быть большой проблемой, поскольку Бавария уже подтвердила свой статус, заявив, что Левандовски не продается ни за какую цену несколько раз. Бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге, например, сказал, что, по его мнению, Бавария заинтересована в том, чтобы связать Левандовски после его нынешнего контракта. Сам Левандовски также выразил удовлетворение своей игрой за Баварию, когда он выиграл европейскую награду - "Золотую бутсу" , и фактически развеял любые затяжные слухи о трансферах. По сообщениям, такие клубы, как Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, были заинтересованы в подписании контракта с поляком.
Нападающий Мюнхенской Баварии хотел бы продлить свой контракт с клубом до 2025 года. Текущий контракт Левандовски истекает в 2023 году. По крайней мере, Левандовски хотел бы получить от клуба указание на то, что они готовы продлить его договор. Это не должно быть большой проблемой, поскольку Бавария уже подтвердила свой статус, заявив, что Левандовски не продается ни за какую цену несколько раз. Бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге, например, сказал, что, по его мнению, Бавария заинтересована в том, чтобы связать Левандовски после его нынешнего контракта. Сам Левандовски также выразил удовлетворение своей игрой за Баварию, когда он выиграл европейскую награду - "Золотую бутсу" , и фактически развеял любые затяжные слухи о трансферах. По сообщениям, такие клубы, как Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен, были заинтересованы в подписании контракта с поляком.