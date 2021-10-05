Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией»

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вчера, 08:15

Форвард «Баварии» хочет остаться в клубе и после окончания контракта, который истечет летом 2023 года.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что польский футболист хочет продлить соглашение с клубом до 2025 года.

Левандовски хочет увидеть, что «Бавария» на данный момент как минимум рассматривает вариант с подписанием нового контракта.

В этом сезоне 33-летний Роберт, недавно установивший рекорд в Лиге чемпионов, забил 7 голов в 7 турах Бундеслиги.