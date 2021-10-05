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«Милан» намерен продлить контракт с Пиоли

вчера, 08:29

«Милан» намерен продлить контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли.

Football Italia со ссылкой на MilanNews сообщает, что руководство клуба довольно игрой и результатами команды. 55-летнему специалисту будет предложен новый контракт.

Действующий договор Пиоли с «Миланом» истекает в конце этого сезона.

В данный момент «Милан» после 7-го тура идет на 2-м месте в Серии А с 19 очками.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:09
Многие не верили в Пиоли, а Милан при нем играет довольно симпатично) Форца, Милан)
Согласен, Малкович заслужил новый контракт!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:14
До завершения контракта Стефано Пиоли с Миланом осталось меньше года, но его будущее в клубе, похоже, не вызывает никаких сомнений, говорится в отчете. Многие по-прежнему считают Пиоли тренером второго уровня из-за того, что он никогда не выигрывал главный трофей, но он смог бы развиваться вместе с этой командой, а также адаптировать свой стиль управления, чтобы стать лучшим главным тренером.
Легко забыть, что это мог быть Лучано Спаллетти, который заменил Марко Джампаоло после его увольнения в начале сезона 2019-20, а затем это мог быть Ральф Рангник до 21 июля прошлого года, когда было объявлено о продлении контракта Пиоли после матча - Сассуоло-Милан(1-2).
Пиоли принес стабильность с тактической и психологической точки зрения и, как мы видели вчера вечером в Бергамо - это стиль игры, против которого очень трудно играть. Я как болельщик Ливерпуля могу дать Пиоли 5+, за матч - Ливерпуль-Милан(3:2), хотя они проиграли.
Окончательные оценки, безусловно, будут сделаны позже.
Gahi
Gahi
вчера в 09:32
Раз результат есть, то нужно дать возможность тренеру продолжать работать. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:19
В чемпионате получается всё, в Лиге Чемпионов ничего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Ну пока тащит,пусть остаётся!
shlomo
shlomo
вчера в 08:30
И правильно сделают
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