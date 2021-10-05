«Милан» намерен продлить контракт с Пиоли

«Милан» намерен продлить контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли.
Football Italia со ссылкой на MilanNews сообщает, что руководство клуба довольно игрой и результатами команды. 55-летнему специалисту будет предложен новый контракт.
Действующий договор Пиоли с «Миланом» истекает в конце этого сезона.
В данный момент «Милан» после 7-го тура идет на 2-м месте в Серии А с 19 очками.
Легко забыть, что это мог быть Лучано Спаллетти, который заменил Марко Джампаоло после его увольнения в начале сезона 2019-20, а затем это мог быть Ральф Рангник до 21 июля прошлого года, когда было объявлено о продлении контракта Пиоли после матча - Сассуоло-Милан(1-2).
Пиоли принес стабильность с тактической и психологической точки зрения и, как мы видели вчера вечером в Бергамо - это стиль игры, против которого очень трудно играть. Я как болельщик Ливерпуля могу дать Пиоли 5+, за матч - Ливерпуль-Милан(3:2), хотя они проиграли.
Окончательные оценки, безусловно, будут сделаны позже.
Легко забыть, что это мог быть Лучано Спаллетти, который заменил Марко Джампаоло после его увольнения в начале сезона 2019-20, а затем это мог быть Ральф Рангник до 21 июля прошлого года, когда было объявлено о продлении контракта Пиоли после матча - Сассуоло-Милан(1-2).
Пиоли принес стабильность с тактической и психологической точки зрения и, как мы видели вчера вечером в Бергамо - это стиль игры, против которого очень трудно играть. Я как болельщик Ливерпуля могу дать Пиоли 5+, за матч - Ливерпуль-Милан(3:2), хотя они проиграли.
Окончательные оценки, безусловно, будут сделаны позже.