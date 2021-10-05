«Милан» намерен продлить контракт с Пиоли

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вчера, 08:29

«Милан» намерен продлить контракт с главным тренером команды .

Football Italia со ссылкой на MilanNews сообщает, что руководство клуба довольно игрой и результатами команды. 55-летнему специалисту будет предложен новый контракт.

Действующий договор Пиоли с «Миланом» истекает в конце этого сезона.

В данный момент «Милан» после 7-го тура идет на 2-м месте в Серии А с 19 очками.