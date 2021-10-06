Стало известно, какой контракт «Реал» предложил Мбаппе

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сегодня, 00:41

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ .

Мадридский клуб намерен подписать француза следующим летом в качестве свободного агента. «Сливочные» предложили Килиану контракт на 6 лет с зарплатой в 40 млн евро за сезон. ПСЖ хочет сохранить Мбаппе в составе, парижане готовы сделать нападающему более выгодное предложение.