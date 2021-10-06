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Стало известно, какой контракт «Реал» предложил Мбаппе

сегодня, 00:41

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб намерен подписать француза следующим летом в качестве свободного агента. «Сливочные» предложили Килиану контракт на 6 лет с зарплатой в 40 млн евро за сезон. ПСЖ хочет сохранить Мбаппе в составе, парижане готовы сделать нападающему более выгодное предложение.

Если у ПСЖ не получится убедить Килиана остаться в клубе, парижский клуб попытается подписать Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд, переговоры с которым уже начались.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:19
и всё же уйдёт,
хватит ему на жизнь
ДСА
ДСА
сегодня в 08:26
Основные деньги футбольного мира у ПСЖ.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:24
К концу сезона зарплата до 50 млн. поднимется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:14
Насильно мил не будешь, Мбаппе давно видит себя в Реале.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:06
Пусть валит, нечего раздувать зарплаты до заоблачных.
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 07:58
Добра, Вам!

Спасибо большое что предупредили за ранее, а не по факту....
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:49
Idee fixe Переса 😄😁😆
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:37
Контракт сказочный! Но самое главное для Мбаппе оторваться от шейхов из ПСЖ и уехать, наконец, в Мадрид, дабы не превратиться в очередного Неймара.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:21
Вот это истинная детская мечта)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:19
Уйдёт он из ПСЖ в Реал!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:13
Походу дела зима будет жаркая....:)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:54
Зря ПСЖ подписал Месси. От него все беды.
Tex
Tex
сегодня в 02:18
Спортивной составляющей для топ игрока в ПСЖ нет. Только баблишко рубить...
Mangur
Mangur
сегодня в 01:31
И так ясно, очень большой
протон
протон
сегодня в 00:50
Ух ты, у Переса уже 1е января) Или у Реала давно банов на трансферы не было?) И зп вдвое больше, чем у Рона была, Перес совсем на Мбаппе свихнулся...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48
И это даже не оставит Мбаппе.
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