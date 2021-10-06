Стало известно, какой контракт «Реал» предложил Мбаппе

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб намерен подписать француза следующим летом в качестве свободного агента. «Сливочные» предложили Килиану контракт на 6 лет с зарплатой в 40 млн евро за сезон. ПСЖ хочет сохранить Мбаппе в составе, парижане готовы сделать нападающему более выгодное предложение.
Если у ПСЖ не получится убедить Килиана остаться в клубе, парижский клуб попытается подписать Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд, переговоры с которым уже начались.
хватит ему на жизнь
хватит ему на жизнь
Спасибо большое что предупредили за ранее, а не по факту....
Спасибо большое что предупредили за ранее, а не по факту....