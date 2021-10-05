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«Манчестер Сити» интересуется Влаховичем

вчера, 18:36

Английский «Манчестер Сити» попытается подписать Душана Влаховича из «Фиорентины». Переговоры серба, который демонстрирует впечатляющую статистику, с итальянским клубом о продлении контракта прерваны. Стороны не могут договориться. Текущее трудовое соглашение игрока действует до 2023 года.

Отмечается, что Влахович будет для «горожан» запасным вариантом. В первую же очередь «Сити» попробует подписать Харри Кейна из «Тоттенхэма».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:16, ред.
Пеп Гвардиола остался в относительно опасном положении, так как легенда клуба Серхио Агуэро переключился из Манчестер Сити в Барселону бесплатно.
Это привело к тому, что действующие чемпионы Премьер-Лиги остались без центрального нападающего в продолжающейся кампании. Но в то время как клуб, казалось бы, смог перейти на схему с ложной девяткой, в ближайшие месяцы основное внимание они уделят на пустоту размером с Агуэро. На этой ноте, возможно, клуб только что получил значительный трансферный импульс в отношении одного имени (Душан Влахович), которое привлекает внимание некоторых из самых лучших клубов Европы. Другая потенциальная цель Манчестер Сити следующим летом, наряду с Душаном Влаховичем, является Эрлинг Холанд из Боруссии Дортмунд. Интересно что будет, почему-то мне кажется, что Душан им подходит.
112910415
112910415
вчера в 19:15
по слухам, Душан не желал быть одноклубником Кокорина, и нашёл лучший выход :
забивать много, уйти быстро !
juvenale
juvenale ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
да
David Young
David Young ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:46
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shlomo2
shlomo2
вчера в 18:37
Ну им будут интересоваться.... посмотрим у кого интерес больше...
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