«Манчестер Сити» интересуется Влаховичем

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вчера, 18:36

Английский «Манчестер Сити» попытается подписать из «Фиорентины». Переговоры серба, который демонстрирует впечатляющую статистику, с итальянским клубом о продлении контракта прерваны. Стороны не могут договориться. Текущее трудовое соглашение игрока действует до 2023 года.

Отмечается, что Влахович будет для «горожан» запасным вариантом. В первую же очередь «Сити» попробует подписать из «Тоттенхэма».