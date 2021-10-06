Агент Миранчуков — об уходе Николича: «Пройдёт время, и все всё поймут»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, поделился мнением об уходе с должности главного тренера «железнодорожников».

Я выражаю Марко только слова благодарности. Это высокоинтеллектуальный, коммуникабельный, принципиальный и мегапрофессиональный человек. Надо отдать должное — за год Марко стал прекрасно общаться на неродном для себя языке.

Зачастую главный тренер такой серьёзной команды, как «Локомотив», является достаточно авторитарным человеком с глубоким собственным мнением. Николич же умеет слушать и слышать. У нас было много продолжительных дискуссий на разные темы.

Что ещё ценно — у него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нём нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно. К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в «Локо» было всё гладко и положительно. Но с ним всегда всё можно обсудить. Николич умеет общаться с игроками, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.

Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных футболистов, какое сейчас заиграло в «Локо», нет ни в одном клубе РПЛ . Это огромная заслуга тренера.