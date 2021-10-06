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Агент Миранчуков — об уходе Николича: «Пройдёт время, и все всё поймут»

06 октября 2021, 17:15

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, поделился мнением об уходе Марко Николича с должности главного тренера «железнодорожников».

Я выражаю Марко только слова благодарности. Это высокоинтеллектуальный, коммуникабельный, принципиальный и мегапрофессиональный человек. Надо отдать должное — за год Марко стал прекрасно общаться на неродном для себя языке.

Зачастую главный тренер такой серьёзной команды, как «Локомотив», является достаточно авторитарным человеком с глубоким собственным мнением. Николич же умеет слушать и слышать. У нас было много продолжительных дискуссий на разные темы.

Что ещё ценно — у него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нём нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно. К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в «Локо» было всё гладко и положительно. Но с ним всегда всё можно обсудить. Николич умеет общаться с игроками, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.

Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных футболистов, какое сейчас заиграло в «Локо», нет ни в одном клубе РПЛ. Это огромная заслуга тренера.

Его уход — пример того, что футбол — это отдельная жизнь. Здесь есть свои устои и правила. Здесь нет ничего вечного. Каждый тренер, соглашаясь на предложение от клуба, понимает, что он ни от чего не застрахован. Обсуждать и осуждать деятельность главы РЖД и председателя совета директоров — дело власть имущих. Пройдёт время, и все всё поймут и увидят. Хочешь управлять футбольным клубом — купи его или займи высокую должность в государственной компании. Я желаю Марко удачи, мы остаёмся на связи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:47
Удачи Николичу, буду рад если продолжит тренировать в РПЛ. Нам нужны такие тренеры. К сожалению, они не нужны околофутбольным упырям, дорвавшимся до кормушки и преследующим собственные интересы, им нагадить на футбол и болельщиков.
Думал у Локо пришло адекватное руководство.Ан нет,из за пару неудачных матчей и тренера убрали.
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 18:37
Нагнал тумана 😃 всё и так понятно.
Mi6
Mi6
06 октября в 18:15
Идеальный тренер для ЦСКА, но гинер почивает на лаврах давно минувших дней...
RamonCSKA
RamonCSKA
06 октября в 17:51
Да хороший тренер, у меня лично о нем позитивное впечатление, главное что не токсичный
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 17:40
Много шума...и ничего...
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 17:34
Локо об этом ещё пожалеет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 октября в 17:32
    112910415
    112910415
    06 октября в 17:23
    понятно, понятно
    очень жаль, что отличный тренер попал в эту историю
    Cat01
    Cat01
    06 октября в 17:23
    Поймут..... Что ушёл во время
    minai
    minai
    06 октября в 17:20, ред.
    И как понять эту загадочную шараду ?
    Похоже, автор, перед тем, как это написать, крепко затянулся какой-то дрянью.
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