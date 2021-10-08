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Семак: «Шансы на победу у сборной России в матче со Словакией прекрасные»

вчера, 17:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о шансах сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словакией.

Шансы на победу у сборной России в матче со Словакией, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата — пока в группе всё складывается нормально. Думаю, дальше всё будет развиваться в том же направлении. Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении.

Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 23:06
Чего на Серёгу набросились? Он же не сказал - сколько шансов. Он сказал - прекрасные. Шансов мало, зато они прекрасные. Один - автогол - уже состоялся. Будем надеяться на следующий прекрасный шанс.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:34
Богданович пыхнул. 100%))).
112910415
112910415
вчера в 21:24
о прекрасных шансах говорить нелепо,
никаких предпосылок ...
тяжёлая победа - да, возможна !
и, надеюсь, случится
avfc71
avfc71
вчера в 21:18
Главный тренер «Зенита» Сергей Сема сказочный фантазёр
Gahi
Gahi
вчера в 20:46
Теоретически всё возможно, да вот на практике всегда что-то мешает и всегда находиться причины. Будем надеяться что в этот раз, все футболисты будет стараться чтобы не искать причины для оправдания. Удачи
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:28
Остаётся только надеяться на то, что пожелания СБС сбудутся.
Удачи нашим ребятам.
алекс юдин
алекс юдин
вчера в 19:57
давайте братцы не подведите!ставлю на 3-1
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:48
СЕМАК :
Шансы у сборной прекрасные,
хоть и взялись ниоткуда,
веские,светлые,ясные
словно мой форвард Дзюба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:46
Зная способности и возможности игроков сборной по играм в ЧР, я уверен, что сегодня мы увидим: бесконечные пасы поперёк поля и назад вратарю, корявую обработку мяча и неточные пасы партнёрам, удивлённые взгляды последних с немым укором "Как же так, можно было и точнее"; постоянные зацепы сзади и другие нарушения с мыслью "Только бы не дать пройти", а также три жёлтые карточки и удаление Димы Баринова. В общем, весь набор недофутбола, который показывают наши игроки последние годы.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 19:43, ред.
Будут два совершенно разных тайма, соответственно вполне вероятна волевая победа одной из команд. Пристально последим и за судьёй - очень вероятны ошибки/решения/просмотр эпизода, влияющие на результат игры. Событийные участки матча - первая треть 1 тайма и 1 треть 2 тайма.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:27
Богданыч привык к обещаниям газпрома.
drug01
drug01
вчера в 18:41
Семак романтик
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:32
Ещё один оптимист попался.
particular
particular
вчера в 18:23
Шаблонные фразы, более похожие на лозунги.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:22
Серёжиными устами мед пить! Эх блин))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:20
Пустые газпромовские слова.
Реальные шансы потому что нет Крицюка и дзюбы в сборной
1bear
1bear
вчера в 18:11
победа России 3-1...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:06
Обращает на себя внимание тот факт, что большинство посетителей этого сайта в футболе разбираются лучше, чем "лучший" тренер РПЛ. К чему бы это?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:05, ред.
Ничья будет хорошим результатом для нашей сборной, к сожалению. И к радости одного известного персонажа... Ну а прогноз Семака ни на чем не основан, кроме его личных пожеланий, ведь футбол все-таки игра и изначально шансы у обеих сторон, как минимум, равны. Может ему известно что-то что нам недоступно? Какие именно "хорошие шансы" у сборной конкретно, в чем они заключаются? Тем не менее, желаю ВГ удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:05
Отличное настроение и оптимистичный настрой Сергея на игру нашей сборной (при безумной статистике травм) возможно вызван попаданием не тех грибочков (или если угодно - тех что надо) в фирменный веганский салат. Да и похоже его еще правильными травками присыпали. Если победа у сборной России все-таки случится, то она скорее всего будет вымученной и минимальной при несмотрибельной вязкой игре. Хотя положа руку на сердце - и такой исход вполне устраивает.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
У нас остались лишь шансы.....больше ничего не осталось....
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:50
Он намекает на Урал…)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:46
Просто скромняга-манекен Семак, намекнул, чо если Россия не обыграет Словакию, то это только из-за того, что его не назначили главным в сборной. Уж он бы, великий Сирожа, вынес бы эту Словакию ногами вперёд!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:46, ред.
10 игроков из топ-5...плюс Гамшик с Маком....
против
1 игрок из топ-5...плюс Заболотный с Кудряшовым...

Если наши сегодня проиграют..дома...то про ЧМ 2022 можно забыть...хотя и без этого с трудом верится в победу над Хорватами в гостях...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:43
Буду болеть за победу наших!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:42
Неужели, шансы такие же "прекрасные", как у Зенита с Юве?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:41, ред.
Теперь понятно, почему лучшему тренеру РПЛ по мнению РФС не доверяют сборную России в качестве главного тренера....
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:40
Сергей, оптимизм это хорошо....но есть еще реалии жизни......
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:38
До начало матча сборной всегда шансы прекрасные, только после игры, "Днём с огнём" не найдёшь тех, кто говорил о этих прекрасных шансах до начало матча...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:37, ред.
Семак перепутал что-то.
Это не игра Зенита с Тамбовом !!!)
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