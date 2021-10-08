Семак: «Шансы на победу у сборной России в матче со Словакией прекрасные»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о шансах сборной России в матче отбора ЧМ-2022 со Словакией.
Шансы на победу у сборной России в матче со Словакией, я думаю, прекрасные, потому что мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата — пока в группе всё складывается нормально. Думаю, дальше всё будет развиваться в том же направлении. Будем переживать и болеть за сборную и за ребят — чтобы миновали травмы, чтобы все вернулись в хорошем настроении.
Матч Россия — Словакия состоится сегодня, 8 октября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.