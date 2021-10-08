Рахимов: «Не верю, что Карпин бросит в бой Агаларова»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года, где национальная команда сыграет против сборной Словакии.

Я представляю, насколько сейчас сложно тренерскому штабу: в условиях таких кадровых потерь и перед такими важными играми, где нужно побеждать.

Гильерме отыграл на ноль в предыдущих играх, менять его вряд ли станут. Фланги — сложная история, всё будет зависеть от физической готовности. Предполагаю, что справа сыграет Сутормин, у него был такой опыт в «Зените», даже в заявке сборной он указан как защитник. Зная Федю Кудряшова, я бы доверил ему место слева. У него есть качества, чтобы хорошо играть на этой позиции и в схеме 4-3-3.

Центр поля — Баринов, Кузяев и, возможно, Ерохин. Выбор есть, думаю, здесь меньше всего головной боли.

В атаке будет выбор между Заболотным и Смоловым. Я не верю, что бросят в бой Агаларова. Заболотный вполне может выйти в старте, если штаб сделает акцент на атаки по флангу и большое число навесов. Антон очень полезен в такой игре. Но я предполагаю, что все-таки выйдет Смолов и мы будем стараться вскрывать словаков низом через короткий пас и преимущественно через центр.