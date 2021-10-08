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Рахимов: «Не верю, что Карпин бросит в бой Агаларова»

вчера, 16:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года, где национальная команда сыграет против сборной Словакии.

Я представляю, насколько сейчас сложно тренерскому штабу: в условиях таких кадровых потерь и перед такими важными играми, где нужно побеждать.

Гильерме отыграл на ноль в предыдущих играх, менять его вряд ли станут. Фланги — сложная история, всё будет зависеть от физической готовности. Предполагаю, что справа сыграет Сутормин, у него был такой опыт в «Зените», даже в заявке сборной он указан как защитник. Зная Федю Кудряшова, я бы доверил ему место слева. У него есть качества, чтобы хорошо играть на этой позиции и в схеме 4-3-3.

Центр поля — Баринов, Кузяев и, возможно, Ерохин. Выбор есть, думаю, здесь меньше всего головной боли.

В атаке будет выбор между Заболотным и Смоловым. Я не верю, что бросят в бой Агаларова. Заболотный вполне может выйти в старте, если штаб сделает акцент на атаки по флангу и большое число навесов. Антон очень полезен в такой игре. Но я предполагаю, что все-таки выйдет Смолов и мы будем стараться вскрывать словаков низом через короткий пас и преимущественно через центр.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:47, ред.
Приглашение Агаларова в Сборную это скорее аванс молодому футболисту и посыл, чтобы он и дальше старался играть в том же ключе, а выйдет-не выйдет он - это как гадание на ромашке, всё будет зависеть от того как будет складываться матч, слишком много поставлено на кон чтобы вот так сразу доверить дебютанту место в старте основного состава в одной из ключевых игр. Будем вести к финальному свистку с нужным счётом, то скорее всего Гамид получит свои пять минут славы, а нет, так придётся ждать следующий поединок. В любом случае, как бы не развивались сегодня события на поле, удачи прежде всего нашей Сборной и без травм, ну и Агаларову вместе с ней!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:31
Возможно, в старте будет более атлетичный и мощный Заболотный, который больше подходит для таких силовых команд, как Словакия. Во 2-м тайме его подменит Смолов, ну а если будем "гореть", то Карпин выпустит второго нападающего Агаларова.
marut
marut
вчера в 17:25
Все увидим уже скоро
протон
протон
вчера в 16:14
Как говорят скромный парень, но дерзкий на поле. Удачи Гамиду.
С трудом верю что выйдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02
А уж хочется всё таки увидеть его сегодня на поле !
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