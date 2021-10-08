Деменко: «Думаю, Россия обыграет Словакию с минимальным счётом»

Бывший игрок сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Хочется, чтобы команда показала хороший футбол, мы, естественно, будем болеть, но переживания есть. Много футболистов не выступят в этом матче, так сложились обстоятельства, выбыли игроки, травмы, среди них много было футболистов хорошего уровня. Эти два матча будут определяющими для нашей национальной команды.

Важная задача — не проиграть этот матч в Казани. По мне самая серьезная потеря — это Саша Головин, он задавал направление команде, брал инициативу на себя, хорошо играл в отборе. Даже не знаю, что предложит Карпин. Хочется, чтобы Алексей Миранчук себя проявил, открылся, он достаточно опытный игрок, видно, что Валерий Георгиевич ему доверяет, но пока футболист не может себя проявить. Думаю, наши с минимальным счетом одержат победу.