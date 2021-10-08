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Деменко: «Думаю, Россия обыграет Словакию с минимальным счётом»

вчера, 16:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Хочется, чтобы команда показала хороший футбол, мы, естественно, будем болеть, но переживания есть. Много футболистов не выступят в этом матче, так сложились обстоятельства, выбыли игроки, травмы, среди них много было футболистов хорошего уровня. Эти два матча будут определяющими для нашей национальной команды.

Важная задача — не проиграть этот матч в Казани. По мне самая серьезная потеря — это Саша Головин, он задавал направление команде, брал инициативу на себя, хорошо играл в отборе. Даже не знаю, что предложит Карпин. Хочется, чтобы Алексей Миранчук себя проявил, открылся, он достаточно опытный игрок, видно, что Валерий Георгиевич ему доверяет, но пока футболист не может себя проявить. Думаю, наши с минимальным счетом одержат победу.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:54
Доброго Здоровья, протон!
С хорватами у на домашняя сухая ничья, ответная игра 14 ноября в Хорватии. Мы словака проиграли у них дома 1:2, речь наверное об этой игре?
протон
протон
вчера в 17:40
Это одна из ключевых игр на данном этапе. Затем будет сложный выезд в Словению. Учитывая первую сессию, которую провела команда Валерия Карпина, ее можно занести в актив. Семь очков, ни одного пропущенного мяча, но основные испытания Россию ждут вот сейчас. Соперники куда серьезней и мастеровитей, чем Кипр и Мальта. Думаю, что эта игра чем-то будет напоминать матч против Хорватии, который Россия провела в «Лужниках». Рассчитываю, что в этом матче много голов не должно быть забито. Хорватам мы проиграли 1:2, но там была низовая игра. И здесь мы можем сыграть низ.
beefs
beefs
вчера в 17:35
Хочется в это верить...
Cat01
Cat01
вчера в 17:34
Счёт будет не большой...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:33
Хочется в это верить
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:26
На гол Бакаева словаки ответят автоголом дивеева, а потом Джикия установит окончательный счёт
hаrut
hаrut
вчера в 17:17
Эх...твои слова , да Богу в уши...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:53
должны обыграть.
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