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Сенников: «Самый лучший нападающий не поехал в сборную России»

вчера, 15:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

Травмированных много, но всё равно у нас достаточно хорошая обойма. Я думаю, Валерий Карпин найдет замену тем, кого сейчас нет. Проблема с защитниками решаемая: Джикия, Дивеев в строю, справа может Сутормин сыграть, слева — Терехов, который в «Сочи» достаточно хорошо играет. С линией полузащиты у нас вообще не должно быть проблем, выбор огромный. Единственное, непонятно, в каких сочетаниях всё будет происходить.

Единственная загвоздка сейчас у нас с нападающими. Все четыре игрока находятся в средней форме, а самый лучший не поехал. На данный момент, я считаю, Дзюба выглядит гораздо лучше, нежели остальные. Может быть, тактика вообще будет без форвардов, никто не знает.

Словакия — неудобный соперник, они все умеют играть. Но, мне кажется, мы по составу и уровню футболистов превосходим их. В этом матче мы должны в любом случае выиграть и много забить. Рискну предположить, что счет будет 3:1 в нашу пользу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:46
этот нападающий в плохой форме, к сожалению
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:46
Проблема есть...пусть защитники тогда забивают
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:24
Да пора уже забыть о " лучшем форварде." Сборная и дзюба не совместимы сейчас , а потом у дзюбы уже борода вырастит. Есть много молодых и талантливых , но одни к сожалению не в форме сейчас другие травмированы
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:12
"Словакия — неудобный соперник, они все умеют играть." Ну надо же. То есть надежды на то, что в форме сборной Словакии по футболу на поле выйдут хоккеисты нет. Печалька. А ежели серьезнее, то помнится в первом матче со словаками Дзюба играл, и как-то это не сильно помогло в плане результата. Ежели будут бродить пешком по полю, устав условно на 15-й минуте игры, то влетят хоть с Дзюбой, хоть без Дзюбы. Как обычно личное мнение.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:56
Не считаю его самым лучшим нападающим.
протон
протон
вчера в 15:55
Кое кто уже говорил, лучшего нападающего этого в СССр отлучили от футбола на года три.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:43
Может без всех без них, мы сыграем на ура!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
Вообще-то лучший нападающий на данный момент времени Агаларов и он в обойме сборной !!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:36
Дзюба проявляет свои бомбардирские качества в играх с Лихтенштейнами и Сан-Маринами, а тут все-таки Словакии и Словении))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:31, ред.
А если самый лучший, ещё и самый гнусный, то что делать? Из-за него не хотелось переживать за сборную. Сейчас нет слава богу, и можно болеть за команду
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 15:28
Моё субъективное мнение. Отказался играть в сборной - второго раза не будет!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:16
Силком его никто не потащит
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:16
...Рискну предположить, что счет будет 3:1 в нашу пользу...

Оптимист, однако, Д.Сенников...
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