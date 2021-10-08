Сенников: «Самый лучший нападающий не поехал в сборную России»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

Травмированных много, но всё равно у нас достаточно хорошая обойма. Я думаю, Валерий Карпин найдет замену тем, кого сейчас нет. Проблема с защитниками решаемая: Джикия, Дивеев в строю, справа может Сутормин сыграть, слева — Терехов, который в «Сочи» достаточно хорошо играет. С линией полузащиты у нас вообще не должно быть проблем, выбор огромный. Единственное, непонятно, в каких сочетаниях всё будет происходить.

Единственная загвоздка сейчас у нас с нападающими. Все четыре игрока находятся в средней форме, а самый лучший не поехал. На данный момент, я считаю, Дзюба выглядит гораздо лучше, нежели остальные. Может быть, тактика вообще будет без форвардов, никто не знает.

Словакия — неудобный соперник, они все умеют играть. Но, мне кажется, мы по составу и уровню футболистов превосходим их. В этом матче мы должны в любом случае выиграть и много забить. Рискну предположить, что счет будет 3:1 в нашу пользу.