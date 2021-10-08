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«Не понял, о чём речь». Агаларов рассказал, как узнал о вызове в сборную

вчера, 15:39

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал, как узнал о вызове в сборную России.

Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чём речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.

Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: «Пока поздравлять не буду – сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай на что способен.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:47
Да не дай Бог!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:45
Удачи тебе, Гамид!!!
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:31
Ну теперь покажи себя...удачи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:59
Я думаю в сегодняшнем матче нужно дать возможность проявить себя в качестве нападающего именно Агаларова . Из всех вызванных на этот матч нападающий находится в самых лучших кондициях, на сегодняшний момент времени. Смолов в последних играх находится в не лучшей своей форме и уж больно долго принимал решения, что и сказалось на результате Локомотива. А у Заболотного постоянные микро травмы так и не дают ему возможности раскрыть весь его потенциал. А у Агаларова как раз всё идёт по нарастающей и вызов в сборную ему лишний кураж придаст, молодой скоростной с отличным дриблингом. Думаю как раз сегодня все эти качества могли бы стать ключевыми для Победы нашей сборной. Но это только моё субъективное видение ситуации, а решения конечно же за тренерским штабом . И пойдёт ли на такой вариант Карпин увидим совсем уже скоро. От себя хочется пожелать только Победы нашим парням !!! Удачи Вам ,сборная России !!! Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 15:50
Хотелось бы его на поле увидеть. Можно в паре со Смоловым.
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