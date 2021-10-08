Боярский: «Дзюба не пойдёт в сборную Карпина»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.
В этой ситуации я полностью на стороне Артёма. Мне очень симпатично то, что он не рвется в лидеры, а считает себя еще не до конца готовым. Это говорит только о том, он очень серьезно относится к тому, что делает.
Артём поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным. Это правильно. Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную еще раз? Если Карпин в следующий раз вызовет Артёма, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина.
Можно было ожидать, что некоторые будут называть Дзюбу предателем. Жизнь известных спортсменов, как и артистов, находится у всех на виду. Но у Артёма достаточно опыта и мужских соображений, чтобы не обращать на это внимания. Тем более отвечать. Собака лает, караван идет.
Дзюба- лучший нап РПЛ !!!
Дзюба - лучший асист РПЛ !!!
Купитман сам решил кинуть (подставить ) Дзюбу, но Артём молодец опередил его и правильно сделал!!! Если бы карпин реаль хотел Дзюбу в сборной видеть,то пригласил бы его сразу и в основной состав,а не в конце и в резервный.......
Многие тут писали,что не хотят видеть Дзюбу в сборной...оскорбляли его и т.д.
Ну так возрадуйтесь!!! А кто забивать будет и пассы раздавать - ХЗ ...
Дзюба- лучший нап РПЛ !!!
Дзюба - лучший асист РПЛ !!!
Купитман сам решил кинуть (подставить ) Дзюбу, но Артём молодец опередил его и правильно сделал!!! Если бы карпин реаль хотел Дзюбу в сборной видеть,то пригласил бы его сразу и в основной состав,а не в конце и в резервный.......
Многие тут писали,что не хотят видеть Дзюбу в сборной...оскорбляли его и т.д.
Ну так возрадуйтесь!!! А кто забивать будет и пассы раздавать - ХЗ ...
Игрок на 9-м месте в списке бомбардиров текущего первенства...откровенно сказал что на данный момент по своим игровым кондициям не является достойным вызова в главную команду страны....
Не пора ли закрыть тему..
Игрок на 9-м месте в списке бомбардиров текущего первенства...откровенно сказал что на данный момент по своим игровым кондициям не является достойным вызова в главную команду страны....
Не пора ли закрыть тему..
У него есть вполне схожие (по росту и игровому интелекту Соболевы-Заболотные) игроки с которыми и будет феерить и куражиться в отборах на большие турниры...но без Дзюбы только в отборах...на турнирах навряд ли...))
Удачи и обезДзюбленному Карпину...и обезКарпенному Дзюбе...и само собой Михаилу Сергеевичу...как всегда со своим оригинальным непредвзятым спаведливейшим взглядом на ситуацию....
У него есть вполне схожие (по росту и игровому интелекту Соболевы-Заболотные) игроки с которыми и будет феерить и куражиться в отборах на большие турниры...но без Дзюбы только в отборах...на турнирах навряд ли...))
Удачи и обезДзюбленному Карпину...и обезКарпенному Дзюбе...и само собой Михаилу Сергеевичу...как всегда со своим оригинальным непредвзятым спаведливейшим взглядом на ситуацию....
пусть кайфует, как умеет
пусть кайфует, как умеет
Решение Дзюбы логичное.
Решение Дзюбы логичное.
Ха-ха-ха смешно
Ха-ха-ха смешно