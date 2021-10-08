Боярский: «Дзюба не пойдёт в сборную Карпина»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение нападающего отказаться от вызова в сборную России.

В этой ситуации я полностью на стороне Артёма. Мне очень симпатично то, что он не рвется в лидеры, а считает себя еще не до конца готовым. Это говорит только о том, он очень серьезно относится к тому, что делает.

Артём поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным. Это правильно. Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную еще раз? Если Карпин в следующий раз вызовет Артёма, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина.

Можно было ожидать, что некоторые будут называть Дзюбу предателем. Жизнь известных спортсменов, как и артистов, находится у всех на виду. Но у Артёма достаточно опыта и мужских соображений, чтобы не обращать на это внимания. Тем более отвечать. Собака лает, караван идет.