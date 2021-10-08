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Боярский: «Дзюба не пойдёт в сборную Карпина»

вчера, 14:10

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

В этой ситуации я полностью на стороне Артёма. Мне очень симпатично то, что он не рвется в лидеры, а считает себя еще не до конца готовым. Это говорит только о том, он очень серьезно относится к тому, что делает.

Артём поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным. Это правильно. Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную еще раз? Если Карпин в следующий раз вызовет Артёма, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина.

Можно было ожидать, что некоторые будут называть Дзюбу предателем. Жизнь известных спортсменов, как и артистов, находится у всех на виду. Но у Артёма достаточно опыта и мужских соображений, чтобы не обращать на это внимания. Тем более отвечать. Собака лает, караван идет.

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Все комментарии
dynkel
dynkel
сегодня в 00:25
Хотелось бы напомнить этому чуду в шляпе что он не пошел играть не в сборную Карпина а в сборную России и за это ему положена дисквалификация. Но газпрому всё можно ну и хрен с вами а этого дзюбу больше в сборную не приглашать пусть догнивает в своём зенитишке
batog
batog
вчера в 23:40
Миша, да пошел он на х... этот рукоблуд!
mike60
mike60
вчера в 21:40
Дзюба конечно хороший игрок,но ментально он до сих пор подросток.Давно пора было уже забыть все споры с Карпиным и биться за его сборную.Но он по-прежнему все такой же эмоциональный и взбалмошный.Карпин,пригласив его несмотря ни на что,показал свою духовную зрелость ,пригласив в сборную Дзюбу.Дзюбы нам будет не хватать.
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan
вчера в 21:39
мишик,сборная не Карпина,а России!!!
4RT
4RT
вчера в 18:47
У каждого своя Россия
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 17:31
Последняя строка, это про Мушкетера...
Alean
Alean
вчера в 17:01
Дзюба не пошёл в сборную Карпина, и скорее всего уже не в чью сборную не пойдёт.
Petergoff
Petergoff
вчера в 16:30
Много хамства изложено, в отношении Артёма. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Моё мнение-это его жизнь, это его футбол, и если он не хочет творить историю, с Карпиным, то это его личное дело, и не нам судить о чёрном и белом.
Правдолюб 58
Правдолюб 58
вчера в 16:09
Дзюба - Чемпион России!!!
Дзюба- лучший нап РПЛ !!!
Дзюба - лучший асист РПЛ !!!
Купитман сам решил кинуть (подставить ) Дзюбу, но Артём молодец опередил его и правильно сделал!!! Если бы карпин реаль хотел Дзюбу в сборной видеть,то пригласил бы его сразу и в основной состав,а не в конце и в резервный.......
Многие тут писали,что не хотят видеть Дзюбу в сборной...оскорбляли его и т.д.
Ну так возрадуйтесь!!! А кто забивать будет и пассы раздавать - ХЗ ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:59
Вообще непонятно с чего столько внимания к Дзюбе...
Игрок на 9-м месте в списке бомбардиров текущего первенства...откровенно сказал что на данный момент по своим игровым кондициям не является достойным вызова в главную команду страны....
Не пора ли закрыть тему..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:49
Теперь..когда пресс-секретарь Артёма Сергеевича расставил все точки над "i" Карпин и сам не будет зря тратить время...

У него есть вполне схожие (по росту и игровому интелекту Соболевы-Заболотные) игроки с которыми и будет феерить и куражиться в отборах на большие турниры...но без Дзюбы только в отборах...на турнирах навряд ли...))

Удачи и обезДзюбленному Карпину...и обезКарпенному Дзюбе...и само собой Михаилу Сергеевичу...как всегда со своим оригинальным непредвзятым спаведливейшим взглядом на ситуацию....
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:43
Рукаку думает, что он Лукаку!!!
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:41
Шляпа снова из пивнухи комментарии дает!!!
Futurista
Futurista
вчера в 15:22
Это не сб. Карпина...это сб. России...
memphis
memphis
вчера в 15:13
Шляпа опять говорит за Мишу бред
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
Как у боярского все запущено. Мы то думали, что есть сборная России, а оказывается нет такой, есть сборная карпина. Боярский такой же подонок, как и Дзюба. Дети Газпрома!!!!
морозз
морозз
вчера в 15:07
Да какой он предатель…просто бомж, просто несчастный дро@@р!
протон
протон
вчера в 15:02
и очень хорошо что не пойдет
112910415
112910415
вчера в 14:58
ура
пусть кайфует, как умеет
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:38
Ну и замечательно, что не пойдёт в сборную Карпина! А лучше бы в сборную вообще, хоть Карпина, хоть не Карпина. Пусть сидят с Боярским в своём Питере и "кайфуют вместе от футбола" и от Зенита!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:37
Никакой ненависти к Артему. Пусть поступает как хочет. Огромные претензии только к тем, кто пытались лепить из него героя нации. В этом все дело . Завышенные обязательства. А с Артема что брать то, утырок и есть утырок.
дурман
дурман
вчера в 14:37
И отдыхает как джентельмен
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:30
дзюба вообще ни в какой Сборной не нужен. Пускай играет лучше в боярском зените
drug01
drug01
вчера в 14:21
Как будто он гвоздь программы
Cat01
Cat01
вчера в 14:20
Пусть сам чудит...
bashnat013
bashnat013
вчера в 14:20
Это Карпин не возьмёт в свою сборную деревяшку
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:18
Если человек неприятен, то зачем себя мучить, когда можно отказаться?
Решение Дзюбы логичное.
LOpp
LOpp
вчера в 14:17
Артём поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным.

Ха-ха-ха смешно
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:10
И правильно делает
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