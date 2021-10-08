Кирьяков: «Россию устроят четыре очка в двух матчах»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

С учетом всех обстоятельств ожидания от игры, конечно, тревожные. Эти обстоятельства — травмы. Поэтому мы будем в неоптимальном составе. Наверняка под словаков будет соответствующая схема игры. Предстоящие два матча со Словакией и со Словенией и определят нашу судьбу. Обе сборные — неприятные для нас соперники. И те и другие в разное время отбирали у нас важные очки в отборочных циклах. Поэтому учитывая то, в каком мы сейчас составе, мне несколько тревожно, что наши соперники снова могут это сделать. Но посмотрим, как будет складываться матч. Единственная надежда на то, что главный тренер будет мотивировать наших игроков, а те, кто выйдут на поле, в борьбе отдадут все силы.

Понятно, что мы будем очень сильно болеть. Нам нужны две победы в этих матчах. Если мы нацеливаемся на первое место в группе, необходимо обыгрывать обе команды. И тогда в этом отношении решающим будет заключительный матч с хорватами. А так, задача-минимум — быть вторыми. Стратегически здесь нас устроят ничья в ближайшей игре и победа в Словении. То есть четыре очка в двух матчах. Конечно, наша сборная будет в предстоящем матче играть на победу, но если что-то пойдет не так, что-то будет складываться не по нашему плану, в принципе ничья уже будет считаться удовлетворительным результатом, но в Словении обязательно нужно будет брать три очка. Чтобы до этого не доводить, словаков при своих трибунах надо обыгрывать. Сложно сказать, как всё сложится в этом матче. Наверное, будут и коррективы вноситься по ходу встречи, и состав, и, может, схема будет меняться.