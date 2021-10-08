ГлавнаяНовостиСудействоОтбор ЧМ-2022. Европа

«Важно для гендерного равенства». Саутгейт о женщине-судье на матче Англии

вчера, 21:25
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия21:45 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о назначении женской бригады арбитров на матч отбора ЧМ-2022 с Андоррой. Главным судьей матча будет украинка Екатерина Монзуль.

Это, безусловно, важнейший момент для гендерного равенства. Однако для нас это практически не имеет значения. Важен уровень арбитра, а не пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая.

Все новости
ОфициальноМешков рассудит Нидерланды и Гибралтар в отборе ЧМ-2022
Сегодня, 12:22 Комментарии0
ОфициальноПортугальские арбитры рассудят Словению и Россию в квалификации ЧМ-2022
Сегодня, 11:59 Комментарии5
ОфициальноУкраинка Монзуль будет судить отборочный матч ЧМ-22 Андорра — Англия
07 октября Комментарии19
Карасёв удалил Бонуччи в полуфинале Лиги Наций между Италией и Испанией
06 октября Комментарии13
ОфициальноЛаос рассудит Россию и Словакию
06 октября Комментарии14
Арбитр Хусаинов: «Нельзя отменять красную карточку Азмуна»
05 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:03
Предлагаю женщинам играть вместе с мужчинами
Почему мужики только с мужиками играют?
Безобразие какое!
Мужики должны бороться за мяч на одном поле с женщинами

Хватит это терпеть!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:49
Всё правильно,важен уровень,а не пол!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 22:20
А в команде у Англии женщин нет, где же равенство?
berda2003
berda2003
вчера в 22:12
не думал, что саутгейт 2, а мундаль транс точно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:58
Оскорбили англосаксов.
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
вчера в 21:52
Абсолютно всё равно. Если мужик может судить, то и женщина тоже. У нас вон Егоров с огромным пузом бегал и ничего.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:37
Достали они с этим равенством!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:36
Перекрасят)
beefs
beefs
вчера в 21:33
так она же белая...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100