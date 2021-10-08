«Важно для гендерного равенства». Саутгейт о женщине-судье на матче Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о назначении женской бригады арбитров на матч отбора ЧМ-2022 с Андоррой. Главным судьей матча будет украинка Екатерина Монзуль.
Это, безусловно, важнейший момент для гендерного равенства. Однако для нас это практически не имеет значения. Важен уровень арбитра, а не пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая.
Почему мужики только с мужиками играют?
Безобразие какое!
Мужики должны бороться за мяч на одном поле с женщинами
Хватит это терпеть!
Почему мужики только с мужиками играют?
Безобразие какое!
Мужики должны бороться за мяч на одном поле с женщинами
Хватит это терпеть!