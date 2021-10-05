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Арбитр Хусаинов: «Нельзя отменять красную карточку Азмуна»

вчера, 23:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал просьбу «Зенита» отменить красную карточку нападающего Сердара Азмуна, которую он получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:2).

По правилам игры – это железобетонная красная карточка. Абсолютно по делу судья удалил Азмуна, который очень по-хамски себя повёл после удаления. Дзюба также толкнул сзади лайнсмена. Они после этого хотят, чтоб к ним нормально относились? Как вы играете, так и судят, зачем возмущаться? Моё мнение, нельзя отменять красную карточку, а по дисквалификации это пусть судейский комитет решит.

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сегодня в 08:50, ред.
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23:47 Видео Комментарии 19

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Хусаинов-бывших арбитров алконавтов не бывает!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 08:41
Хусаинов прав.....Хватит жалеть Азмуна. Бывший теперь уже судья Вилков то же помнится не наказал Азмуна красной карточкой в матче с ЦСКА, когда Азмун шипами распорол ногу Облякову.
Bayram Atayev
Bayram Atayev
сегодня в 07:52
"очень по-хамски себя повёл после удаления". хусаинов ты тупой ? он вообще не задел щипами , убрал ногу.
Вообще никто не успевал к мячу и Сослан и Сердар. Была обоюдная борьба . Сердар он не конфликтный и глубоко порядочный человек и никогда не будет вести себя как ты п----- долиш "по - хамски" В отличие от тебя он воспитан глубоко порядочными людьми .
Почему судья не осмотрел место "удара" у Джанаева ? да потому, что удара не было . Если бы было задето щипами ,то след остался бы по сей день!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:51
Нельзя ни в коем случае! Пусть поживёт с КК, это же не триппер, прости Г-ди 😁
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:19
Вот и посмотрим чья возьмёт.
112910415
112910415
сегодня в 06:57
как всегда, возможны варианты
n3dkp8nqyg22
n3dkp8nqyg22
сегодня в 06:56
Нечего бакланов наповаживать
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:39
И Дзюбу за толчок лайсмена на пару игр чтоб знал свое место
ABir
ABir
сегодня в 05:56
Заслужил, получи и достойно отбудь положенную дисквалификацию
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:27
Нельзя у Зенита есть свое нельзя.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:10
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 00:08
    Опять Серёжа напомнил о себе...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:42
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 23:40
    Надо было и "видео оператора" удалять!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:39
    Он прав ! Нельзя!
    протон
    протон
    вчера в 23:38
    Да ну, там скорее дисквалифицируют его чем отменят.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:32
    Почему Дзюбе не дали красную?)...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:31
    К/К вполне заслуженная.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:30
    Согласен,отменять красную нельзя,она по делу!
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