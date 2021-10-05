Арбитр Хусаинов: «Нельзя отменять красную карточку Азмуна»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал просьбу «Зенита» отменить красную карточку нападающего Сердара Азмуна, которую он получил в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:2).
По правилам игры – это железобетонная красная карточка. Абсолютно по делу судья удалил Азмуна, который очень по-хамски себя повёл после удаления. Дзюба также толкнул сзади лайнсмена. Они после этого хотят, чтоб к ним нормально относились? Как вы играете, так и судят, зачем возмущаться? Моё мнение, нельзя отменять красную карточку, а по дисквалификации это пусть судейский комитет решит.
23:47 Видео Комментарии 19
----------------------------------------------------------------------------------
Хусаинов-бывших арбитров алконавтов не бывает!!!
23:47 Видео Комментарии 19
----------------------------------------------------------------------------------
Хусаинов-бывших арбитров алконавтов не бывает!!!
Вообще никто не успевал к мячу и Сослан и Сердар. Была обоюдная борьба . Сердар он не конфликтный и глубоко порядочный человек и никогда не будет вести себя как ты п----- долиш "по - хамски" В отличие от тебя он воспитан глубоко порядочными людьми .
Почему судья не осмотрел место "удара" у Джанаева ? да потому, что удара не было . Если бы было задето щипами ,то след остался бы по сей день!
Вообще никто не успевал к мячу и Сослан и Сердар. Была обоюдная борьба . Сердар он не конфликтный и глубоко порядочный человек и никогда не будет вести себя как ты п----- долиш "по - хамски" В отличие от тебя он воспитан глубоко порядочными людьми .
Почему судья не осмотрел место "удара" у Джанаева ? да потому, что удара не было . Если бы было задето щипами ,то след остался бы по сей день!