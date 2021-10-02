«Я не судейский эксперт, но пенальти был». Ермакович — о руке Дивеева

Тренер Александр Ермакович, руководивший «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0), оценил спорный эпизод в конце игры.
Я не судейский эксперт, но, на мой взгляд, конечно, был пенальти.
Также об этом эпизоде высказался главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.
Один красочный пример - это Карасёв.
На Евро Карась судил просто Великолепно!!! Лучшее судейство на всём Евро!! При этом даже тяжелейшие матчи ему попадались, но судил отлично!
А в РПЛ либо через матч либо через два - обязательно косяк даже у него. При этом мы ведь видели на Евро: он УМЕЕТ судить качественно без косяков!! Но в РПЛ мы этого не видим.
Как один и тот же человек может в европе судить великолепно, а в РПЛ косячить регулярно??
Один красочный пример - это Карасёв.
На Евро Карась судил просто Великолепно!!! Лучшее судейство на всём Евро!! При этом даже тяжелейшие матчи ему попадались, но судил отлично!
А в РПЛ либо через матч либо через два - обязательно косяк даже у него. При этом мы ведь видели на Евро: он УМЕЕТ судить качественно без косяков!! Но в РПЛ мы этого не видим.
Как один и тот же человек может в европе судить великолепно, а в РПЛ косячить регулярно??