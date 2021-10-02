«Я не судейский эксперт, но пенальти был». Ермакович — о руке Дивеева

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02 октября 2021, 22:23

Тренер , руководивший «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0), оценил спорный эпизод в конце игры.

Я не судейский эксперт, но, на мой взгляд, конечно, был пенальти.