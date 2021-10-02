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«Я не судейский эксперт, но пенальти был». Ермакович — о руке Дивеева

02 октября 2021, 22:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Тренер Александр Ермакович, руководивший «Краснодаром» в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0), оценил спорный эпизод в конце игры.

Я не судейский эксперт, но, на мой взгляд, конечно, был пенальти.

Также об этом эпизоде высказался главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Простите, мяч попал в ногу?
sten312
sten312
вчера в 16:15
Где то год назад в игре Краснодар-ЦСКА Ари подыграл рукой и забил гол и ничего.А сейчас какой то вселенский вой....
blitz
blitz
вчера в 08:53
Согласно трактовкам УЕФА (см.ролик УЕФА 2021-1 С16) рука Дивеева в естественном положении.
Время полета мяча очень мало 40 и 100мс (в ролике УЕФА 80мс). В обоих случаях нет пенальти.
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 08:15
    bosun
    bosun ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 08:15
    Ошибочно не назначили в ворота коней. В матче с КС Дзюбу завалили в штрафной.
    протон
    протон
    вчера в 03:00
    Один из них отправится на детектор второй раз. Казарцев
    протон
    протон
    вчера в 01:28
    Складывается такое ощущение что дело тут реально где-то в руководстве РПЛ.
    Один красочный пример - это Карасёв.
    На Евро Карась судил просто Великолепно!!! Лучшее судейство на всём Евро!! При этом даже тяжелейшие матчи ему попадались, но судил отлично!
    А в РПЛ либо через матч либо через два - обязательно косяк даже у него. При этом мы ведь видели на Евро: он УМЕЕТ судить качественно без косяков!! Но в РПЛ мы этого не видим.
    Как один и тот же человек может в европе судить великолепно, а в РПЛ косячить регулярно??
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 01:14
    Пятый раз пишу,руки небыло!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 00:08
    Вот как бывает бляха))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    02 октября в 23:38
    500%-ный пеналь ! Москалёва на гиляку !
    112910415
    112910415
    02 октября в 23:31
    несколько позже и экспертов услышим
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Caniggia (раскрыть)
    02 октября в 23:17
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
      02 октября в 22:59
      здесь ошибочно не назначили
      протон
      протон ответ Брулин (раскрыть)
      02 октября в 22:50
      Не понятно как у нас судят руки: какое нибудь незначительное касание при навесе - пенальти, как в матче Крылья - Спартак, тут если бы не рука, то был бы удар с 5-6 метров и скорей асего гол - нет пенальти....
      Брулин
      Брулин
      02 октября в 22:49
      Надеюсь, это конец «судейской» карьеры Казарцева. Хотя,конечно, это слишком мягко: такая карьера должна заканчиваться не досрочным выходом на пенсию, а уголовным делом
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ isamsn (раскрыть)
      02 октября в 22:42
        oFANATo
        oFANATo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        02 октября в 22:41
        Объективная ничья . Ни одна команда не наиграла на уверенную победу. И если бы был поставлен такой не очевидный пенальти было бы не справедливо, как в матче Зенит- Крылья Советов, там тоже закономерная должна была быть ничья, но судья ошибочно назначил пенальти на Дзюбе.
        isamsn
        isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        02 октября в 22:41, ред.
        Никто не отрицает попадания мяча в руку от груди Класона. Тут нет никаких мыслей что либо оправдывать. Судьи приняли коллективное решение. Видимо у них были на то основания.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
        02 октября в 22:35
        жаль, что у болельщиков армейцев есть мыли искать оправдания
        oFANATo
        oFANATo
        02 октября в 22:30, ред.
        Это с какой стороны посмотреть.
        У одних был пенальти у других не было.
        Это как в матче Зенит- Крылья Советов. Болельщики Зенита считают что пенальти на Дзюбе был, а все остальные во главе с Экспертным Комитетом что пенальти ошибочен.
        Caniggia
        Caniggia
        02 октября в 22:27
        Вся страна не судейские эксперты, но все понимают, что пенальти был очевидный!
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