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Украинка Монзуль будет судить отборочный матч ЧМ-22 Андорра — Англия

вчера, 16:09
АндорраЛоготип футбольный клуб Андорра-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавтра в 21:45 Не начался

Украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром квалификационного матча ЧМ-22 между сборными Андорры и Англии.

Встреча состоится 9 октября. Арбитром на VAR будет француженка Стефани Фраппар.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
ну да, без украинки они бы Андорру не обыграли)
gvqdv3n9ppuk
gvqdv3n9ppuk
вчера в 17:13
Удачного судейства Катюхе!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:03
Удачного судейства.
hаrut
hаrut
вчера в 17:01
Фигня какая то...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:57
Андорре это точно не поможет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:50
Ну можно и доверить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:48
К чему эти все эксперименты? Единственное оправдание, что в матч Андорра-Англия не несёт в себе хоть какой-то малейшей интриги.
berda2003
berda2003
вчера в 16:48
а может она трансгендер? тада ладно...
Cat01
Cat01
вчера в 16:47
Забавная игра ждём результат
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:40
Но она насудит.
протон
протон
вчера в 16:33
куда они ваще лезут? что имне хватает? им руль давать от авто не позволил бы. не то что судить. и прекратить выдавать лицензии, еще в Судах сидят. деньги пилят ... ладно там бухгалтерша, но судьи уже черес -чур
протон
протон
вчера в 16:31
И почему фемок допускают судить мужчин? Очень против что бы судили женщины, это совсем никуда не годится. позорище. их место на кухне мужей кормить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:26
Причем афроафриканские геи. Иначе нетолерантно...
stanichnik
stanichnik ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Доброго Здоровья, Василий!
Их полно в нашем чемпионате, ни один тур не обходится, что бы болельщики на бис их не приглашали.)))
minai
minai ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:23
Уже вовсю судят.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:20
Когда геи судить будут?
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 16:18
кому дала интересно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:12
Всем бы так пробуксовывать!😜🤣
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:11
Раз украинка значит англосаксы победят заодно она и баллы заработает.
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