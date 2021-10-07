Украинка Монзуль будет судить отборочный матч ЧМ-22 Андорра — Англия

Украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром квалификационного матча ЧМ-22 между сборными Андорры и Англии.
Встреча состоится 9 октября. Арбитром на VAR будет француженка Стефани Фраппар.
Украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром квалификационного матча ЧМ-22 между сборными Андорры и Англии.
Встреча состоится 9 октября. Арбитром на VAR будет француженка Стефани Фраппар.
Их полно в нашем чемпионате, ни один тур не обходится, что бы болельщики на бис их не приглашали.)))
Их полно в нашем чемпионате, ни один тур не обходится, что бы болельщики на бис их не приглашали.)))