Карасёв обслужит матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания

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вчера, 11:36

Стали известны имена арбитров, получивших назначение на матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания.

Встречу обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов. VAR — нидерландец Пол ван Букел, AVAR — немец Кристиан Дингерт.

Матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.

Недавно Карасёв работал на матче Лиги чемпионов.