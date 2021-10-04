Карасёв обслужит матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания

Стали известны имена арбитров, получивших назначение на матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания.
Встречу обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов. VAR — нидерландец Пол ван Букел, AVAR — немец Кристиан Дингерт.
Матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.
Недавно Карасёв работал на матче Лиги чемпионов.
это уже признание уровня. В лиге наций всего 4 матча. Можно утверждать что Карась входит в топ-4 европейских арбитров)
это уже признание уровня. В лиге наций всего 4 матча. Можно утверждать что Карась входит в топ-4 европейских арбитров)
Удачи нашей бригаде.
Всем здоровья.
Удачи нашей бригаде.
Всем здоровья.