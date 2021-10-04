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Карасёв обслужит матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания

вчера, 11:36
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавтра в 21:45 Не начался

Стали известны имена арбитров, получивших назначение на матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания.

Встречу обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов. VAR — нидерландец Пол ван Букел, AVAR — немец Кристиан Дингерт.

Матч 1/2 финала Лиги Наций Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск.

Недавно Карасёв работал на матче Лиги чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:39
Карасёв - наше всё !
протон
протон
вчера в 21:12
Удачи Сергею провести игру без ошибок
это уже признание уровня. В лиге наций всего 4 матча. Можно утверждать что Карась входит в топ-4 европейских арбитров)
1bear
1bear
вчера в 18:43
ну вот и в России появился арбитр мирового уровня !
Gahi
Gahi
вчера в 16:43
Главное чтобы свой уровень держал и не позволял себе того что иногда допускал в РПЛ. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:31
Статус матча очень высок, что говорит о полном доверии к Сергею со стороны УЕФА. Надеюсь , что наша бригада проведет этот матч на должном для себя уровне. Сергей все ближе к одному из финалов . Надеюсь , это в итоге случится и Сергей отсудит финал какого либо турнира.
Удачи нашей бригаде.
Всем здоровья.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:22
Карасев всех переплюнул.скоро назначат на какой нибудь финал
Morato Ronaldo
Morato Ronaldo
вчера в 14:14
Рад за него больше чем за весь российский (качество) футбол. Профессионал своего дела . Удачи !
112910415
112910415
вчера в 13:39
вошёл в обойму, это радует
ghedq9xde7vm
ghedq9xde7vm
вчера в 13:31
Попал карасик в сети УЕФА
don_surio
don_surio
вчера в 13:26
Такими темпами он скоро будет как Калина.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:21
Пожелаю уверенного судейства.
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:05
Растет Карась не по дням а по часам
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:15
Признали его уровень
ДСА
ДСА
вчера в 12:05
Ну вот и ему сложный матч подкинули.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:42
Ну хоть там не косячьте!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:39
Очень рад за Карасёва хоть, что в нашем футболе радует.
ОПС
ОПС
вчера в 11:38
Успехов ему и хорошего.
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