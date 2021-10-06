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Карасёв удалил Бонуччи в полуфинале Лиги Наций между Италией и Испанией

06 октября 2021, 22:58
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Российский арбитр Сергей Карасёв удалил капитана сборной Италии Леонардо Бонуччи в матче 1/2 финала Лиги Наций против сборной Испании.

На 30-й минуте встречи Бонуччи получил жёлтую карточку за споры с рефери, а на 42-й минуте Карасёв показал итальянцу второе предупреждение за удар локтем Серхио Бускетса.

Это лишь вторая красная карточка, которую Бонуччи получил за всё время своих выступлений в составе сборной Италии. Первый раз защитник был удалён в 2014 году в матче отбора к чемпионату Европы против сборной Мальты.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:40
испортил такую игру первую карточку можно было и не давать просто поговорить на повышенных тонах ведь он капитан поэтому и лишне может быть был эмоционален он же итальяно вашу м...ть а так второй тайм катание испанцев и только в концовке опять взрыв испанцы сами себя укатали и получили то что получили
h8you
h8you
вчера в 08:31
я недеюсь этот клоун больше не будет судить такие матчи,его уровень это рпл максимум.Как можно было дать желтую капитану за разговоры,если там не было наезда на судью?
Legend 6
Legend 6
вчера в 07:11
    протон
    протон
    вчера в 07:06
    все по правилам
    quszd63xd2r9
    quszd63xd2r9
    вчера в 06:47
    И тем поспособствовал прерыванию беспроигрышной серии
    112910415
    112910415
    вчера в 06:05
    Карасёв своё дело знает
    ДСА
    ДСА
    вчера в 06:03
    Наказал то по делу.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 04:33
    Карасёв завоёвывает авторитет на международной арене.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 01:54
    Очень уверенное судейство . Респект Карасёву .
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 00:23
    Правильно все сделал,хорошо отсудил.
    протон
    протон
    06 октября в 23:36
    Карасев всё правильно сделал
    Карасище!!! Горжусь!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    06 октября в 23:17
    на 42-й минуте Карасёв показал итальянцу второе предупреждение за удар локтем Серхио Бускетса
    Карасёв что-то знает!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    06 октября в 23:04
    Да Карасёва до лампочки кого удалять
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