Карасёв удалил Бонуччи в полуфинале Лиги Наций между Италией и Испанией

Российский арбитр Сергей Карасёв удалил капитана сборной Италии Леонардо Бонуччи в матче 1/2 финала Лиги Наций против сборной Испании.
На 30-й минуте встречи Бонуччи получил жёлтую карточку за споры с рефери, а на 42-й минуте Карасёв показал итальянцу второе предупреждение за удар локтем Серхио Бускетса.
Это лишь вторая красная карточка, которую Бонуччи получил за всё время своих выступлений в составе сборной Италии. Первый раз защитник был удалён в 2014 году в матче отбора к чемпионату Европы против сборной Мальты.
Карасище!!! Горжусь!
Карасище!!! Горжусь!
Карасёв что-то знает!!!
Карасёв что-то знает!!!