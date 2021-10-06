Карасёв удалил Бонуччи в полуфинале Лиги Наций между Италией и Испанией

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06 октября 2021, 22:58

Российский арбитр Сергей Карасёв удалил капитана сборной Италии в матче 1/2 финала Лиги Наций против сборной Испании.

На 30-й минуте встречи Бонуччи получил жёлтую карточку за споры с рефери, а на 42-й минуте Карасёв показал итальянцу второе предупреждение за удар локтем Серхио Бускетса.

Это лишь вторая красная карточка, которую Бонуччи получил за всё время своих выступлений в составе сборной Италии. Первый раз защитник был удалён в 2014 году в матче отбора к чемпионату Европы против сборной Мальты.