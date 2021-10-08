Японец Томиясу признан лучшим игроком «Арсенала» в сентябре

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу признан лучшим игроком команды по итогам сентября.
В сентябре 22-летний футболист сыграл в 4 матчах за «канониров». Томиясу перешел в «Арсенал» из «Болоньи» летом этого года за 18 млн евро.
Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу признан лучшим игроком команды по итогам сентября.
В сентябре 22-летний футболист сыграл в 4 матчах за «канониров». Томиясу перешел в «Арсенал» из «Болоньи» летом этого года за 18 млн евро.
Томи крутой. Как бы странно ни прозвучало, но для Серии А отъезд такого колоритного трудяги - потеря. Вполне мог играть в большом итальянском клубе.
В Италии вообще добротная традиция игры японских футболистов. За Томи теперь теперь приходится Есиде из Сампдории отдуваться.
Томи крутой. Как бы странно ни прозвучало, но для Серии А отъезд такого колоритного трудяги - потеря. Вполне мог играть в большом итальянском клубе.
В Италии вообще добротная традиция игры японских футболистов. За Томи теперь теперь приходится Есиде из Сампдории отдуваться.