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Японец Томиясу признан лучшим игроком «Арсенала» в сентябре

вчера, 22:06

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

В сентябре 22-летний футболист сыграл в 4 матчах за «канониров». Томиясу перешел в «Арсенал» из «Болоньи» летом этого года за 18 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:55
Успехов новичку японцу Томиясу в Арсенале!
Томи крутой. Как бы странно ни прозвучало, но для Серии А отъезд такого колоритного трудяги - потеря. Вполне мог играть в большом итальянском клубе.
В Италии вообще добротная традиция игры японских футболистов. За Томи теперь теперь приходится Есиде из Сампдории отдуваться.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:42
Мои поздравления.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:20
Ну раз японец лучший, то похоже совсем плохо у Арсенала с игроками.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:29
Хороший защитник Арсеналу нужен
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