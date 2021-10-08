Японец Томиясу признан лучшим игроком «Арсенала» в сентябре

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вчера, 22:06

Защитник «Арсенала» Такехиро Томиясу признан лучшим игроком команды по итогам сентября.

В сентябре 22-летний футболист сыграл в 4 матчах за «канониров». Томиясу перешел в «Арсенал» из «Болоньи» летом этого года за 18 млн евро.