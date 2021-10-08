Определён список из 30 претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football представил список претендентов на «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку года. На награду претендуют 30 футболистов:
Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар (ПСЖ), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).
Также стали известны претенденты на приз лучшему вратарю имени Яшина.
Так что выбор будет сложным, тех кто заслужили эту награду в этом году много как никогда.
Так что выбор будет сложным, тех кто заслужили эту награду в этом году много как никогда.