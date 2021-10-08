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Определён список из 30 претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 19:38

Журнал France Football представил список претендентов на «Золотой мяч», вручаемый лучшему игроку года. На награду претендуют 30 футболистов:

Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар (ПСЖ), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).

Также стали известны претенденты на приз лучшему вратарю имени Яшина.

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Перевод с francefootball.fr
Месси, Доннарумма и Педри – фавориты в борьбе за призы Ано, Яшина и Копа. Но забыли многих достойных футболистов
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протон
протон
сегодня в 06:11
Роналду, Салах, Бензема в тройку.
протон
протон
сегодня в 06:09
Могли бы и Забалотного в расширенный включить
амурец
амурец
сегодня в 02:05
Левандовски
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:48
Канте, Бензема, Суарес.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:43
Гном с дайвером на месте, я спокоен...
edubokom
edubokom
вчера в 22:30
По совокупности двух сезонов (а это было бы справедливо) Левандовски
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:25
Горд за Педри, парень заслужил чтобы оказаться в этом списке.
Legend 6
Legend 6 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 22:24
Ставлю на Месси.
allemz
allemz
вчера в 22:11
Что в этом списке делает Стерлинг, он же сезон провалил и изредка в старте появлялся, ахахахахахаха
Sterling Lives Matter, держим кулачки! Мля ору с абсурдности жалкой газетенки
1bear
1bear
вчера в 22:05
сборная мира...
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
вчера в 22:00
Нголо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:46
Голосую за Бензема!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:45
Интрига присутствует, ожидаем, кто лучший.
Торвин
Торвин
вчера в 21:27
А где Кьеза? Уж можно было его включить. Чем он хуже Суареса например.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:24
Фоден? Маунт? ну хватит уже, не срамите мяч. Хватило уже Снейдера, Форлана, Иньесты, Суареса, Левандовски, Рибери оставленных за бортом
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:14
Месси и масовка
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:49
Так то да.
Но все мы понимаем, что сейчас фавориты совсем другие в борьбе за зм)
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 20:43
А как же Кьеза ? Ведь именно он сыграл ключевую роль в полуфинале и финале Евро и его вклад в чемпионство никак не меньше , чем вклад Николы Барелла. Особенно удивляет его отсутствие в списке на фоне наличия Кьера , Салаха , да половина из списка как минимум не были лучше его.
Agamaga........
Agamaga........ ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:42
Левандовски, остальные лишние в тройке, а конкуренцию ему составят Месси, Жоржик.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:37
90 процентов тут статисты
karnager
karnager ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:30
а зачем вы написали этот пост вообще? пересказ статьи, хоть бы своего фаворита написали
particular
particular
вчера в 20:28
Есть достойные, а есть записанные по инерции.
STVA 1
STVA 1 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:25
Сколько людей столько и мнений
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:18
Роналду фаворит?))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:15
Большая компания набралась.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:14, ред.
В этом году было много финалов, и победители этих финалов заслуживают того чтоб получить эту награду (это игроки Челси,Вильярреала,а так же сборных Италии и Аргентины)....у нас были и финалы ЛЧ, ЛЕ, ЧЕ2020, Южноамериканский кубок, помимо этого мы имеем Левандовского, который стал обладателем золотой бутсы, и провел очередной отличный сезон в составе Баварии, еще есть человек покоритель рекордов - Криштиану Роналду, который в этом году стал лучшим бомбардиром в составе сборных, а это тоже высокое достижение. Также есть несколько молодых звезд, которые так же провели сильные сезоны - это Холланд, Мбаппе, Педри, Барелла, и есть те кто внесли огромный вклад в победу своих клубов во внутренних турнирах, это игроки Интера, МанСити, Баварии, Атлетико (почему-то нет ни одного игрока из Лилля, но при этом есть Модрич и Кейн, присутствие которых лично мне не понятны...)
Так что выбор будет сложным, тех кто заслужили эту награду в этом году много как никогда.
LOpp
LOpp
вчера в 20:14
Левандовски, Роналду, Мбаппе, Холланд и Лукаку фавориты.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:11
Если учитывать только прошлый сезон, то мой список таков:
1. Роберт Левандовски/Лионель Месси
2. Лионель Месси/Роберт Левандовски
3. Жоржиньо
1-2 место очень спорное. Лева тащил, но просто ничего не сделал за сборную. Лео тащил тонущий корабль, взял КА. Жоржиньо был хорош и в клубе, и за сборную, но там команды были не менее хороши.
Никому не навязываю свое мнение.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:10
Жоржиньо , Канте очевидно. И Левандовски за тот сезон.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:02
Слишком много,но все хорошие.
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