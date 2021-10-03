«Байер» воспользовался осечкой «Баварии». Итоги 7-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 7-го тура Бундеслиги.
«Кёльн» — «Гройтер Фюрт» 3:1
Голы: Андерссон Себастьян 50, Шкири Эльес 55, Шкири Эльес 89 — Мэйерхофер Марко 7
«Боруссия» Д — «Аугсбург» 2:1
Голы: Геррейру Рафаэль 10 (пенальти), Брандт Юлиан 51 — Зекири Энди 35
«Вольфсбург» — «Боруссия» М 1:3
Голы: Вальдшмидт Лука 25 — Эмболо Брель 5, Хофманн Йонас 7, Скалли Джо 90+5
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» 3:1
Голы: Кемпф Марк-Оливер 18, Мавропанос Константинос 60, Массимо Роберто 81 — Ларсен Якоб 84
«Герта» — «Фрайбург» 1:2
Голы: Пёнтек Кшиштоф 70 — Лиенхарт Филипп 17, Петерсен Нильс 78
«РБ Лейпциг» — «Бохум» 3:0
Голы: Силва Андре 70, Нкунку Кристофер 73, Нкунку Кристофер 78
«Майнц» — «Унион» 1:2
Голы: Ингвартсен Маркус 39 — Авонийи Тайво 69, Авонийи Тайво 73
«Бавария» — «Айнтрахт» 1:2
Голы: Горецка Леон 29 — Хинтереггер Мартин 32, Костич Филип 83
«Арминия» — «Байер» 0:4
Голы: Диаби Мусса 18, Шик Патрик 24, Шик Патрик 57, Демирбай Керем 90+1 (пенальти)