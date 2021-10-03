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«Байер» воспользовался осечкой «Баварии». Итоги 7-го тура Бундеслиги

вчера, 22:39

Завершились все матчи 7-го тура Бундеслиги.

«Кёльн» — «Гройтер Фюрт» 3:1
Голы: Андерссон Себастьян 50, Шкири Эльес 55, Шкири Эльес 89 — Мэйерхофер Марко 7

«Боруссия» Д — «Аугсбург» 2:1
Голы: Геррейру Рафаэль 10 (пенальти), Брандт Юлиан 51 — Зекири Энди 35

«Вольфсбург» — «Боруссия» М 1:3
Голы: Вальдшмидт Лука 25 — Эмболо Брель 5, Хофманн Йонас 7, Скалли Джо 90+5

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» 3:1
Голы: Кемпф Марк-Оливер 18, Мавропанос Константинос 60, Массимо Роберто 81 — Ларсен Якоб 84

«Герта» — «Фрайбург» 1:2
Голы: Пёнтек Кшиштоф 70 — Лиенхарт Филипп 17, Петерсен Нильс 78

«РБ Лейпциг» — «Бохум» 3:0
Голы: Силва Андре 70, Нкунку Кристофер 73, Нкунку Кристофер 78

«Майнц» — «Унион» 1:2
Голы: Ингвартсен Маркус 39 — Авонийи Тайво 69, Авонийи Тайво 73

«Бавария» — «Айнтрахт» 1:2
Голы: Горецка Леон 29 — Хинтереггер Мартин 32, Костич Филип 83

«Арминия» — «Байер» 0:4
Голы: Диаби Мусса 18, Шик Патрик 24, Шик Патрик 57, Демирбай Керем 90+1 (пенальти)

«Байер» воспользовался осечкой «Баварии». Итоги 7-го тура Бундеслиги

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:26
это только эпизод ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:50
Чемпионом все равно станет Бавария.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:47
Сегодня день проигрыша лидеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:19
Бавария сегодня удивила!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:17
Бавария удивила конечно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:59
Уплотнились качественно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:49
Что то с Баварией не то,дома проиграть.
1bear
1bear
вчера в 22:44
Байер смотрится солидно,даже сильнее,чем в прошлом сезоне...
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