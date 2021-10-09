Смородская: «Можно сказать, что вчера немного отскочили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над Словакией (1:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ -2022.

Смешанные чувства. Результату очень рада, но игры пока особо не видно. Можно сказать, что вчера немного отскочили. С такой игрой можно поехать в Катар. Посмотрите на наш состав. У нас беда с травмами! И новых игроков нет, и старых. Очень много потерь и маленький выбор состава. В таких условиях абсолютно не до игры. Необязательно играть замечательно весь турнир.