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Смородская: «Можно сказать, что вчера немного отскочили»

вчера, 11:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над Словакией (1:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

Смешанные чувства. Результату очень рада, но игры пока особо не видно. Можно сказать, что вчера немного отскочили. С такой игрой можно поехать в Катар. Посмотрите на наш состав. У нас беда с травмами! И новых игроков нет, и старых. Очень много потерь и маленький выбор состава. В таких условиях абсолютно не до игры. Необязательно играть замечательно весь турнир.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 13:23
ещё один эксперт - старая б... снеслась...
протон
протон
вчера в 13:13
Баба с паравозу сильно насмешила - про такую игру, с которой можно поехать в Катар. Да с такой игрой нужно добровольно отказываться от поездки на финальный турнир чемпионата Мира, что бы не позорится самим и страну не позорить.
112910415
112910415
вчера в 12:23
в Катар с такой игрой лучше не ездить
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:39
Вернее крупно отскочили
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:38
Даже если отбросить личную неприязнь к тётей Оли с ней можно согласиться, что отскочили, даже можно сказать вымучили эту победу. Но то, что с такой игрой можно ехать в Катар я в корне не согласен. Попадутся нам Бельгия или Германия от Европы, Аргентина или Бразилия от Ю.Америки, да и африканские сборные есть не подарок и тогда, что? С такой игрой не то, что из группы выйти, а надеяться, что не с разгромами проиграем. Хотя до этого надо ещё туда попасть.
Победе я естественно рад, но с игрой надо что то делать. Опять же приходиться надеется, что это только на данный сложный момент, а потом всё наладится. Правда такие надежды перешли в стадию "постоянно"!
Но надеемся на лучшее!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:30
Смородская Америку открыла.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:24, ред.
Если вчера "немного отскочили", то тётя Оля - "немного беременная". У нас появился потрясающий тренер-везунчик, который оказался в состоянии приручить госпожу Удачу. Надолго или нет - другое дело. Если в Словении сыграют вничью, обеспечив второе место, то это будет грандиозный успех. А на победу в ответном матче с Хорватией ЭТОГО СОСТАВА сборной рассчитывать могут только пациенты Кащенко, да думские квасные патриоты. Это на сегодняшний день, а что будет потом - загадка. Вдруг в день матча с Хорватией их повар всё попутает, и вместо "антистоина" насыпет им в котёл пургена???
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:19
Немного отскочили? Так можно было бы сказать, если бы мы вчера проиграли всего 0-1. А мы выиграли 1-0, заставив словаков забить самим себе, нанеся всего один удар в створ, весь оставшийся матч пробегав без мяча и дав создать словакам кучу моментов у своих ворот, при этом сами не создав ровным счётом больше НИЧЕГО! Да это просто невероятнейшее отскокище!!! Уверен, что больше нам так везти не будет! Нельзя так больше играть с фортуной. При полном отсутствии игры, удача от нас в Мариборе отвернётся. Валера это понимает и это главное! Надеемся на его опыт и авторитет и будем уповать на то, что он что-то успеет изменить в игре команды в лучшую сторону перед матчем со Словенией. А мы продолжаем болеть за нашу сборную!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Немножко, ... !!!
Вот это фарт !!!
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