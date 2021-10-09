Бышовец: «Больших претензий к игрокам сборной России у меня нет»

Бывший главный тренер сборных России и СССР прокомментировал победу национальной команды над Словакией (1:0) в 7-м туре отборочного раунда ЧМ -2022.

Я думаю, что главное — результат, содержание и качество игры. Я предполагал, что будет очень сложно с учетом того, что в команде много дебютантов, отсюда и взаимодействие, взаимопонимание. Инициатива была у команды сборной Словакии. Больших претензий к игрокам сборной России у меня нет, но с другой стороны ощущалось то, что ребята имеют хорошие возможности для увеличения счета, не хватало непредсказуемости и особенно взаимопонимания.

Тренеру удалось создать психологический фон, когда команда сыграла до последней минуты. Конечно, надо отметить игру в обороне, включая Сафонова. Я считаю, что задача, которая стояла, была выполнена, имея в виду результат. Мы практически решили вопрос выхода из группы. Но здесь нужно быть готовым к тому, что будет борьба за первое место. Нельзя не учитывать беспокойство с матчем со Словенией, у которой остаются какие-то шансы.