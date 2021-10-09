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Бышовец: «Больших претензий к игрокам сборной России у меня нет»

вчера, 10:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший главный тренер сборных России и СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды над Словакией (1:0) в 7-м туре отборочного раунда ЧМ-2022.

Я думаю, что главное — результат, содержание и качество игры. Я предполагал, что будет очень сложно с учетом того, что в команде много дебютантов, отсюда и взаимодействие, взаимопонимание. Инициатива была у команды сборной Словакии. Больших претензий к игрокам сборной России у меня нет, но с другой стороны ощущалось то, что ребята имеют хорошие возможности для увеличения счета, не хватало непредсказуемости и особенно взаимопонимания.

Тренеру удалось создать психологический фон, когда команда сыграла до последней минуты. Конечно, надо отметить игру в обороне, включая Сафонова. Я считаю, что задача, которая стояла, была выполнена, имея в виду результат. Мы практически решили вопрос выхода из группы. Но здесь нужно быть готовым к тому, что будет борьба за первое место. Нельзя не учитывать беспокойство с матчем со Словенией, у которой остаются какие-то шансы.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:53
Ещё один маразматик
Djamal67
Djamal67
вчера в 12:19
Нужно этих дебютантов по одному или по двум внести в сборную а не так сразу таким образом как сделал Черчесов.а то так очень Рискованно в таких решающих матчах играть ..это не шутка..во время переподготовки к ЧМ после квалификации ради Бога пусть Тренер испытает как хочет ..тогда время будет а сейчас нет времени для этого...
Cat01
Cat01
вчера в 11:12
Такие игроки
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:05
Сборная России так и не научилась играть в футбол, но зато похоже она научилась биться за результат. Претензий нет.
berda2003
berda2003
вчера в 10:52
не ругает, потому что при нём сборная (не олимпийская) играла также невзрачно и проиграла 5 матчей подряд... а карпину везёт, посмотрим, что дальше...
112910415
112910415
вчера в 10:48
а в Словении прокатит такая игра ?
particular
particular
вчера в 10:45, ред.
Почему-то некоторые продолжают нынче нести какой-то бред, навеянный оптимизмом, хотя, вчера все видели совсем другое :(
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:44, ред.
А какие у непричастного могут быть претензии? Это ВАлере надо адресовать этот вопрос.
А если по сути,то единственное качество,на которое мы могли рассчитывать-терпение,бойцовский дух и взаимовыручка,-реализовано полностью.А других качеств у этих игроков и так нет. Вдуматься только :Сутормин в обороне! И справился,если смотреть на счёт.И не надо мне кивать на игроков племени ирокезов из Словакии,их проблемы и неудачи-это их проблемы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:39
Величайший футболист своей эпохи Анатолий Бышевец и этим все сказано. И написал все , как оно и есть. Сейчас главное три очка и они взяты
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:32, ред.
Старик уже совсем не видит ничего? у всей страны есть, а у него нет? не порядок. А может он просто хайпануть решил, чтобы о нем хоть вспомнили раз в пятилетку? Конечно нет претензий к сборной, когда игру не смотрел. Какой там процент владения был, вроде 26 на 74? Удары по воротам 9(1) - 27(5) А где играли? дома? Ну нееее, вы что, никаких претензий нет. такая игра была бы ПОЧТИ без претензий в гостях и с удалением, но к сборной любой страны у болельщиков всегда есть претензии, хоть ты выиграй 10-0
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:27
Его слово уже ничего не значить
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