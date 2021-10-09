Леонов — о сборной России: «Результат потрясающий, игра своеобразная»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что сборная России добилась потрясающего результата в матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии.
Результат потрясающий, игра своеобразная. Закономерен ли результат? Я сам бывший спортсмен, могу сказать, что результат на табло. Сегодня все произошло так, как произошло, Казань — счастливый город для нашей сборной.
Я был уверен, что мы победим. Сказал еще в четверг, когда встречал сборную России, что хорошее настроение, есть много проблем, в том числе с составом, но мы должны победить. Хорошая атмосфера на стадионе, несмотря на то, что было допущено 30%, хорошо болели.
Тут надо принять результат и надеяться на лучшее дальше, а не петь дифирамбы убогой игре!
P.S. МС Татарстана Леонов, своеобразная и убогая игра это разные понятия, как бывшему спортсмену стыдно не знать такого!
Тут надо принять результат и надеяться на лучшее дальше, а не петь дифирамбы убогой игре!
P.S. МС Татарстана Леонов, своеобразная и убогая игра это разные понятия, как бывшему спортсмену стыдно не знать такого!