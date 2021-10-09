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Леонов — о сборной России: «Результат потрясающий, игра своеобразная»

вчера, 09:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что сборная России добилась потрясающего результата в матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии.

Результат потрясающий, игра своеобразная. Закономерен ли результат? Я сам бывший спортсмен, могу сказать, что результат на табло. Сегодня все произошло так, как произошло, Казань — счастливый город для нашей сборной.

Я был уверен, что мы победим. Сказал еще в четверг, когда встречал сборную России, что хорошее настроение, есть много проблем, в том числе с составом, но мы должны победить. Хорошая атмосфера на стадионе, несмотря на то, что было допущено 30%, хорошо болели.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:26
Куда дальше двигаться с такой игрой, где только Сафонов играет!!!??
Всех футболистов РПЛ надо отправить на годик на курсы повышения квалификации в ФШ Чертаново, пусть научат отдавать пасы, технике и тактике. "Крылья Советов" (костяк "Чертаново") сегодня по игре превосходят все команды РПЛ, в том числе и сборную России. Сборная показала футбол на уровне первенства района, где вторая-третья передача неточная. Забили на дурака, будем надеяться что в следующих матчах дурака не будет, а будет Иван-царевич, как в сказке)).
прохожий.
прохожий. ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 11:59
Какую игру ставить? Я предлагаю взять что то из художественной гимнастики и спортивных танцев добавить.Художественницы в упражнениях с мячом на голову выше,а в танцах ногами быстрее двигают ))
прохожий.
прохожий.
вчера в 11:55, ред.
Если бы я вышел в составе сборной вчера на поле, то сказали бы что я не умею играть. А про наших действующих сборников говорят не повезло, травмы, такая сложилась ситуация на поле, отскочили и тому подобное. Странно. Может пора называть вещи своими именами? Может хватит радоваться вымученным победам над командами из 5го десятка? Может стоит запретить играть в футбол в России таким игрокам, которые не в состоянии давать результат? Не можешь выиграть у Словаков, Словенцев, Поляков, Чехов - ,,до свидания". Значит езжай и играй там, набирайся опыта. Так нет же, платят миллионы посредственностям которые из себя ничего не представляют, не добились ничего в жизни, для которых предел мечтаний чемпионство в РПЛ. И так имидж страны валяется в пыли, так ещё в спорте опустились ниже плинтуса. Футбол у нас был. Да, редко брали кубки, Европу, в мире выше 4 места не поднимались, две Олимпиады взяли. А сейчас?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:08
Сейчас результат главнее, игру можно «ставить» в товарищеских матчах.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:46, ред.
Потрясающий? Когда-то так мы называли победу сб. России на «Стад де Франс» над действующими чемпионами мира сб. Франции со счётом 3:2, а сейчас в отборе над сб. Словакии со счётом 1:0 при подавляющим преимуществе словаков. Да и гол в свои ворота словаки забили сами, мяч кстати уходил мимо ворот. И если уж на чистоту, то словаки просто подарили нам три очка, а должны были увозить их с собой.
Тут надо принять результат и надеяться на лучшее дальше, а не петь дифирамбы убогой игре!
P.S. МС Татарстана Леонов, своеобразная и убогая игра это разные понятия, как бывшему спортсмену стыдно не знать такого!
112910415
112910415
вчера в 10:45
даже более чем своеобразная
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:40
Жизнь 62о,но перспективы очень хороши.
shur
shur
вчера в 10:39
....ну тогда и Рубин - чемпион!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:30
Министр сказал выиграем и выиграли не смотря не на что.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:30
Сборная России самобытная команда! 😜
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:21
Ага, одна победа в Казани...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:14, ред.
Как только не называли игру сборной - чудовищной, ужасной, удручающей, бездарной, безобразной, днищенской и т. д. Но это самая своеобразная оценка вчерашней игры сборной от министра спорта Татарстана! Оказывается игра была тоже "своеобразной"!
Землянин
Землянин
вчера в 10:07
Игра забудется, результат останется 🎃
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:56
Я бы сказал - игра безобразная.
ОПС
ОПС
вчера в 09:56
К этому результату да хорошую игру.
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