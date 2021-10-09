ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиОтбор ЧМ-2022. Европа

Пономарёв: «У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать»

вчера, 11:46
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 21:45 Не начался

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал победу сборной России над командой Словакии (1:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Результат-то, конечно, годится, но вот игра абсолютно никуда не годится. Но это в какой-то степени все объяснимо: Карпин создает новую команду. Играет молодежь, несыгранные пока… А то, что выиграли и продержались, это хорошо. Но продержались, конечно, за счет количества игроков в обороне. Плохо, что у нас совсем нападающих нет. Что это такое, один удар по воротам? Как же мы хотим выигрывать? Но в принципе задачу выполнили: три очка взяли, а там посмотрим. Но игра, конечно, у нас слабенькая.

У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать. Словаки, на мой взгляд, слабоваты. Похвалить в составе нашей команды могу только Сафонова, а так все в принципе играли с ошибками. Ну, Кузяев неплохо выглядел. В общем, нам в этой игре очень повезло, но так бывает крайне редко.

Все новости
Червиченко: «Незаслуженная, но победа, иногда такие бывают»
Вчера, 16:37 Комментарии20
Орлов — о сборной России: «Детский сад под руководством Карпина»
Вчера, 13:54 Комментарии39
Смородская: «Можно сказать, что вчера немного отскочили»
Вчера, 11:05 Комментарии9
Бышовец: «Больших претензий к игрокам сборной России у меня нет»
Вчера, 10:25 Комментарии11
Леонов — о сборной России: «Результат потрясающий, игра своеобразная»
Вчера, 09:54 Комментарии15
Аршавин — о победе сборной России: «Не матч, а трагедия»
Вчера, 09:10 Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:24
Мы не можем мяч в ногах держать, словаки не могут прицельно бить по воротам. Отсюда и счёт на табло.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:04
НЕ уверен,что в очной встрече первая пятёрка рейтинга Европы выиграла бы в отдельно взятой встрече у Словакии крупно.Вполне обученная(как индивидуально,так и командно) команда с большим опытом,а при столкновении с атакующим противником снизившая затраты на атаку,может вполне выстоять достойно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:32
Моментов у них было достаточно, реализация подвела и Сафонов был на высоте.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:11
"У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать." Россия- Словакия встречались между собой 11 раз ( включая товарищеские матчи). Обе команды одержали по 4 победы и трижды разошлись миром. Разница мячей 10-10. Ни у одной из команд нет победы с разницей более чем в 1 мяч. Но господин Пономарев решил, что такую сборную, как Словакия нужно обыгрывать крупно. Никогда не обыгрывали, а вот со вчерашнего дня почему-то должны стали. Кипр с Мальтой не в состоянии крупно обыграть, а Словакию должны. Понимаю, что каждый вправе высказывать свое мнение, но страшно представить, что тогда говорят подобные эксперты в Словакии после просмотра вчерашнего матча о том, с каким счетом Словакия должна была выносить нашу сборную. Как обычно личное мнение.
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:51
А у такой команды как Россия вообще молчу. Пришел увидел победил
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 13:41
Г-н Пономарев, такой сборной России , которую мы вчера видели , скорее Словакия крупно воткнет !
Futurista
Futurista
вчера в 13:41
Не получилось...словаки не захотели больше забивать)...
протон
протон
вчера в 13:09
В следующих играх такого фарта не будет, надо играть хорошо...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:55
Нынешний состав нашей Сборной крупно может выиграть только у Сан-Марино.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:53
Человек мереет с полёта своего времени,они такие команды (или наподобие) проходили в пол ноги, сейчас обойти и попасть на форум ЧМ,для нас проблема
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:42
Да, словаки владели мячом, но реальных угроз нашим воротам было раз-два и ВСЁ!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
Давно уже стал замечать, что бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв потерял реальность с миром. Хотя глядя на возраст (81 год) смотришь на него с нисхождением, возраст даёт знать.
Да согласен словаки слабоваты, но на поле словаки были мастеровитей наших на голову.
У нас в сборной только два легионера и то на матче их не было, а у словаков несколько игроков выступают в сильных клубах Европы. Ну, а класс наших игроков варящихся в РПЛ годами, мы видим в еврокубках.
И судя по игре (на счёт не смотрим) крупно должны были выигрывать словаки и уж кому, то только им сожалеть об этом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:30
Это словаки должны были крупно выиграть.
112910415
112910415
вчера в 12:29
а со Словенией что делать будем с такой игрой ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:22
Ну в принципе, достаточно адекватный комментарий Пономарёва, который обычно любит разносить всех и вся в пух и прах по делу и без. Судя по заголовку, так и думал, но прочитав, понял, что дед ещё пребывает в своём уме и не "бузит" не по делу. Изложил всё правильно и толково, без присущей ему истерии.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:17
А кому нужен такой результат ? А самое главное - зачем ? Чтобы потом обделаться по полной на Евро ? Чтобы тебя потом 62ом поливала вся страна ? Вот интересно , какие цели сами игроки ставят перед собой ? К чему они стремятся и чего хотят добиться в своей профессии ? Пардон ,чего-то меня на философию потянуло ! ))
Djamal67
Djamal67
вчера в 12:14
Испытание новых игроков в таких Матчах рискованно..нужно относиться к игре со Словакией серьезно и только взять три очка с большой разницой забытых голов
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:12
Это сб.СССР кпупно выиграла,а эти !! Фартануло Словаки сами себе занесли случайно!!!
прохожий.
прохожий. ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:08
Для чего нужен результат? Для того что бы поехать в Катар? Зачем? Нет у нас футболистов играющих на уровне чемпионатов мира .И вряд ли за три месяца появятся.Или для того что бы в очередной раз опозориться при невыходе из группы?
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:08
Мужики, оставьте дедушку в покое, ему все-таки уже девятый десяток лет повалил ))
прохожий.
прохожий.
вчера в 12:06
Хотелось бы узнать,а каким составом из ныне действующих игроков России можно выиграть крупно у Словаков? Ну или у Мальтийцев,Киприотов.Пономарев сам то никогда ни у кого крупно не выигрывал))) Зато теперь все знатоки ,все эксперты.Знают у кого и как надо выигрывать)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:05
Случайная получилась победа.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:04
Сомневаюсь , что со здоровыми футболистами ,мы сыграли бы лучше .
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:03
Ну пока нужен результат любой ценой
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:59
Выигрывать крупно надо у такой Словакии согласен , но не этим составом нашей Сборной
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:59
Пономарева сильно понесло, наши не сильнее, а удачливее.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 11:58
Заголовок не соответствует содержанию.
ОПС
ОПС
вчера в 11:56
Ну, хоть как то так и то хорошо.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:49
С таким количеством травмированных надо радоваться этому результату!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100