Пономарёв: «У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал победу сборной России над командой Словакии (1:0) в матче отбора к ЧМ-2022.
Результат-то, конечно, годится, но вот игра абсолютно никуда не годится. Но это в какой-то степени все объяснимо: Карпин создает новую команду. Играет молодежь, несыгранные пока… А то, что выиграли и продержались, это хорошо. Но продержались, конечно, за счет количества игроков в обороне. Плохо, что у нас совсем нападающих нет. Что это такое, один удар по воротам? Как же мы хотим выигрывать? Но в принципе задачу выполнили: три очка взяли, а там посмотрим. Но игра, конечно, у нас слабенькая.
У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать. Словаки, на мой взгляд, слабоваты. Похвалить в составе нашей команды могу только Сафонова, а так все в принципе играли с ошибками. Ну, Кузяев неплохо выглядел. В общем, нам в этой игре очень повезло, но так бывает крайне редко.
Да согласен словаки слабоваты, но на поле словаки были мастеровитей наших на голову.
У нас в сборной только два легионера и то на матче их не было, а у словаков несколько игроков выступают в сильных клубах Европы. Ну, а класс наших игроков варящихся в РПЛ годами, мы видим в еврокубках.
И судя по игре (на счёт не смотрим) крупно должны были выигрывать словаки и уж кому, то только им сожалеть об этом.
Да согласен словаки слабоваты, но на поле словаки были мастеровитей наших на голову.
У нас в сборной только два легионера и то на матче их не было, а у словаков несколько игроков выступают в сильных клубах Европы. Ну, а класс наших игроков варящихся в РПЛ годами, мы видим в еврокубках.
И судя по игре (на счёт не смотрим) крупно должны были выигрывать словаки и уж кому, то только им сожалеть об этом.