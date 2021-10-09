Пономарёв: «У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал победу сборной России над командой Словакии (1:0) в матче отбора к ЧМ -2022.

Результат-то, конечно, годится, но вот игра абсолютно никуда не годится. Но это в какой-то степени все объяснимо: Карпин создает новую команду. Играет молодежь, несыгранные пока… А то, что выиграли и продержались, это хорошо. Но продержались, конечно, за счет количества игроков в обороне. Плохо, что у нас совсем нападающих нет. Что это такое, один удар по воротам? Как же мы хотим выигрывать? Но в принципе задачу выполнили: три очка взяли, а там посмотрим. Но игра, конечно, у нас слабенькая.

У такой команды, как сборная Словакии, надо крупно выигрывать. Словаки, на мой взгляд, слабоваты. Похвалить в составе нашей команды могу только Сафонова, а так все в принципе играли с ошибками. Ну, Кузяев неплохо выглядел. В общем, нам в этой игре очень повезло, но так бывает крайне редко.