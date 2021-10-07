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АПЛ объявила о покупке саудовцами «Ньюкасла»

вчера, 20:06

У «Ньюкасла» сменился владелец. Об этом сообщает пресс-служба Английской Премьер-Лиги.

Новым владельцем клуба стал консорциум, в который входит Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

В лиге сообщают, что все юридические разногласия между сторонами улажены. АПЛ получила гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.

Майк Эшли, владевший клубом 14 лет, завершил процедуру продажи. Сделка оценивается в 300 миллионов фунтов.

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Перевод с premierleague.com
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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 08:23
Следующая команда Пепа Гвардиолы... есть куда расти).
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:41
Все теперь Ньюкасл чемпик!
112910415
112910415
сегодня в 05:58
итак, взлёт стал неизбежным !
протон
протон
сегодня в 05:09
Нельзя не отметить в целом довольно дальновидную политику арабов в отношении Запада, так называемого. "Мягкая сила", влияние через медиа, культуру и массовость. Кому-то стоило бы поучиться. Это интересный ход, я думаю саудиты долгое время с завистью смотерли на ОАЭ в плане несырьевого влияния на мир и захотели тоже попробовать. Будет интересно посмотреть, в любом случае. Ньюкасл самобытный клуб с историей заслуживает побыть на вершине.
протон
протон
сегодня в 05:08
Бедный Арсенал, теперь даже в зону ЛЕ не будет попадать
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 04:30
Ньюкасл как никто этого заслуживает. Жаль в начале 2000-х этот клуб никто не купил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:19
Для меня двое загадкой были, по поводу крайнего вверху, что защитник угадал -Тео Эрнандес, предположу, что между де Брюйне и Нголо Канте должен быть полузащитник.
Бак5
Бак5
вчера в 23:54
Интересно теперь на соккере будут фанаты Сорок? Как у Челси м Манчестер Сити
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:27
А я не узнал центрального в нижнем ряду....
Beka_byaka
Beka_byaka ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 23:25
Не сказать что с детства, но во времена Ширера у нюкасла довольно таки много было фанатов....
1bear
1bear
вчера в 22:50
шейхи рулят футболом...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:49
Белой завистью завидую болельщикам сорок. Мало того,что избавились от Майка Эшли, так еще и заживут на славу
Вот бы и нам избвиться от Кронке...эх
Гвардиола, Конте, Моуриньо уже отправили свои резюме))) любят же они только с богатыми клубами работать))
RoArt
RoArt
вчера в 22:48
Ждем наплыва "с детства за Ньюкасл", как уже было с ПСЖ и МС.
A.S.A
A.S.A ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:41
Приветствую!это Тео Эрнандес из Милана
pomor45
pomor45
вчера в 22:11
АПЛ получила гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.
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Купят и будут контролировать всю АПЛ.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:28
наконецто 12ник Эшли свалил из этого некогда славного клуба.
фанаты будуть праздновать неделю на пролет!
RaulReal
RaulReal
вчера в 21:13
Скоро АПЛ будет переименована в Лигу Шейхов и Миллиардеров , своебразная Суперлига в одной стране. Конечно я рад за сорок, но с такими темпами лет через 10-20 только клубы шейхов будут брать ЛЧ и первенства стран.
Zak11
Zak11
вчера в 21:04
Ньюкасл чемпик теперь?
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:01
Супер новость. Желаю удачи сорокам! Заслужили
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ steel900 (раскрыть)
вчера в 20:54
Сам загрузился. На картинку случайно наткнулся. По смыслу с Ван Дейком должен защитник стоять. Лицо до боли знакомое - может Рубен Диаш? Не могу вспомнить.
Gahi
Gahi
вчера в 20:46, ред.
Можно поздравить клуб с хорошими хозяевами которые в состоянии решить все проблемы команды. Удачи
particular
particular
вчера в 20:44
С таким ходом событий, АПЛ возможно понадобится Реконкиста как в Испании, в своё время :)
drug01
drug01
вчера в 20:35
Желание хорошее удачи
Cat01
Cat01
вчера в 20:34
Деньги есть новый хозяин
Бак5
Бак5
вчера в 20:32
С детства за Сорок
STVA 1
STVA 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:29
Похоже ещё один мешочек))
sbk
sbk
вчера в 20:24
Участникам игры придется каждый новый день начинать с чтения правил: вдруг что-то новенькое приготовлено. А вообще тех, кто меняет правила во время игры ( отбор на ЧМ2022 прошел больше половины пути) известно как называют....
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:21
Ну можно поздравить болел Сорок с тем что они избавились от своего "любимого" хозяина ))) Долго терпели и молились.
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 20:18
Скоро будет АрабПЛ.
steel900
steel900 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:16
Не узнал крайнего справа в верхнем ряду... а так - неплохая подборка ))
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