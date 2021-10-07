АПЛ объявила о покупке саудовцами «Ньюкасла»

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вчера, 20:06

У «Ньюкасла» сменился владелец. Об этом сообщает пресс-служба Английской Премьер-Лиги.

Новым владельцем клуба стал консорциум, в который входит Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund), PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

В лиге сообщают, что все юридические разногласия между сторонами улажены. АПЛ получила гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.

Майк Эшли, владевший клубом 14 лет, завершил процедуру продажи. Сделка оценивается в 300 миллионов фунтов.