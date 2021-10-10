«Боруссия» из Дортмунда планирует подписать нападающего «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми, если команду покинет норвежец Эрлинг Холанд. Боссы «шмелей» видят в игроке австрийского клуба большое будущее.
Контракт немца действует до 2024 года. Его рыночная стоимость равняется 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован английский гранд.
Каримом Адейеми, хотя теперь к ним присоединился Милан. «Россонери» ищут молодого фронтмена, который присоединится к Златану Ибрагимовичу и Оливье Жиру на «Сан Сиро».
В сообщении говорится, что Интер, Барселона и Боруссия Дортмунд также заинтересованы в 19-летнем футболисте, который забил 11 голов в 15 играх за австрийский клуб в этом сезоне.
Дортмундская Боруссия видит в Адейеми замену Холанду? Да - это так. Поскольку вероятность того, что Холанд останется в клубе 2-3 лет - ближе к нулю. Он покинет клуб в котором он вырос. Боруссия Дортмунд именно такой клуб, где такие футболисты оттачивают свои способности. Вот Холанд такой же пример, еще и яркий. Адейеми не должен спешить. Бавария тоже рассматривает его как замену Левандовскому, но в Баварии ему будет труднее. Бавария скорее предпочтет Холанда, потому что машина, маторика уже работает сильнее, чем у Адейеми прямо сейчас. Но через несколько лет возможно и у него будет рост, и потом нужно будет подумать о таких командах как — Бавария. В Милан - скорее нет, в Барсу - нет, в Ливерпуль - возможно, но стоит ли ему играть в АПЛ сейчас?(Минамино тоже хотел - и?), в Интер - не думаю. Как ни крути — Боруссия Дортмунд. Эта "планка" сейчас подходит больше. И потом, Боруссия Дортмунд(если приобретет) может его продать за большие деньги, как в случае с Холандом(хотят), если Адейеми проявит себя. Возможно это и есть их план на будущее. Удачи.
Каримом Адейеми, хотя теперь к ним присоединился Милан. «Россонери» ищут молодого фронтмена, который присоединится к Златану Ибрагимовичу и Оливье Жиру на «Сан Сиро».
В сообщении говорится, что Интер, Барселона и Боруссия Дортмунд также заинтересованы в 19-летнем футболисте, который забил 11 голов в 15 играх за австрийский клуб в этом сезоне.
Дортмундская Боруссия видит в Адейеми замену Холанду? Да - это так. Поскольку вероятность того, что Холанд останется в клубе 2-3 лет - ближе к нулю. Он покинет клуб в котором он вырос. Боруссия Дортмунд именно такой клуб, где такие футболисты оттачивают свои способности. Вот Холанд такой же пример, еще и яркий. Адейеми не должен спешить. Бавария тоже рассматривает его как замену Левандовскому, но в Баварии ему будет труднее. Бавария скорее предпочтет Холанда, потому что машина, маторика уже работает сильнее, чем у Адейеми прямо сейчас. Но через несколько лет возможно и у него будет рост, и потом нужно будет подумать о таких командах как — Бавария. В Милан - скорее нет, в Барсу - нет, в Ливерпуль - возможно, но стоит ли ему играть в АПЛ сейчас?(Минамино тоже хотел - и?), в Интер - не думаю. Как ни крути — Боруссия Дортмунд. Эта "планка" сейчас подходит больше. И потом, Боруссия Дортмунд(если приобретет) может его продать за большие деньги, как в случае с Холандом(хотят), если Адейеми проявит себя. Возможно это и есть их план на будущее. Удачи.