«Ньюкасл» хочет подписать сразу двух игроков «Барселоны»

Английский «Ньюкасл» стал главной фигурой на трансферном рынке после прихода в клуб инвесторов из Саудовской Аравии. «Сороки» нацелились сразу на двух игроков каталонской «Барселоны». Речь идёт о Филиппе Коутиньо и Самуэле Умтити. За обоих футболистов «Ньюкасл» готов отдать в январе около 40 млн евро.
Отмечается, что «Барселона» согласилась бы на такой шаг, поскольку давно собирается расстаться с этими игроками.
Около 200 млн «Ньюкасл» может потратить не только на трансферы, но и на увеличение зарплат и другие расходы.
При этом «Ньюкасл» вряд ли начнет сверкать уже этой зимой. «Серьезные изменения редко происходят в середине сезона, когда на рынке сложнее ориентироваться. Пока не определены руководящие должности, нет смысла кардинально менять состав
«Ньюкасл» может перехватить у «Юве» Мауро Икарди, которому тяжело пробиться в звездную основу «ПСЖ». «Эвертон» мог бы подумать о трансфере Ришарлисона, если за него предложат больше 75 млн. «МЮ» может обсудить переходы Марсьяля и Лингарда (Джесси прошлой зимой отказался ехать в аренду в «Ньюкасл», но теперь клуб стал более привлекательным вариантом). Еще одной целью саудовцев называют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Около 200 млн «Ньюкасл» может потратить не только на трансферы, но и на увеличение зарплат и другие расходы.
При этом «Ньюкасл» вряд ли начнет сверкать уже этой зимой. «Серьезные изменения редко происходят в середине сезона, когда на рынке сложнее ориентироваться. Пока не определены руководящие должности, нет смысла кардинально менять состав
«Ньюкасл» может перехватить у «Юве» Мауро Икарди, которому тяжело пробиться в звездную основу «ПСЖ». «Эвертон» мог бы подумать о трансфере Ришарлисона, если за него предложат больше 75 млн. «МЮ» может обсудить переходы Марсьяля и Лингарда (Джесси прошлой зимой отказался ехать в аренду в «Ньюкасл», но теперь клуб стал более привлекательным вариантом). Еще одной целью саудовцев называют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
https://youtu.be/PBmfLa2-FXw