«Ньюкасл» хочет подписать сразу двух игроков «Барселоны»

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вчера, 12:36

Английский «Ньюкасл» стал главной фигурой на трансферном рынке после прихода в клуб инвесторов из Саудовской Аравии. «Сороки» нацелились сразу на двух игроков каталонской «Барселоны». Речь идёт о и . За обоих футболистов «Ньюкасл» готов отдать в январе около 40 млн евро.

Отмечается, что «Барселона» согласилась бы на такой шаг, поскольку давно собирается расстаться с этими игроками.