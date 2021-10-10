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«Ньюкасл» хочет подписать сразу двух игроков «Барселоны»

вчера, 12:36

Английский «Ньюкасл» стал главной фигурой на трансферном рынке после прихода в клуб инвесторов из Саудовской Аравии. «Сороки» нацелились сразу на двух игроков каталонской «Барселоны». Речь идёт о Филиппе Коутиньо и Самуэле Умтити. За обоих футболистов «Ньюкасл» готов отдать в январе около 40 млн евро.

Отмечается, что «Барселона» согласилась бы на такой шаг, поскольку давно собирается расстаться с этими игроками.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 15:55
«Из грязи в Князи...» Но довольно интересно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:35
Было бы отлично для Барселоны.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:30
Буду только рад за сорок
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:26
Пора начинать растаскивать Барселону.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:57
Это два бездумных вложения. Если бы они взяли у Барсы Фати и Педри, я бы понял серьёзность их намерений. А они забирают шлак, у которого в биографии просто числится то, что они играли за Барсу.
протон
протон
вчера в 12:48
Покупка пришлась на момент, когда у Брюса набралось 999 матчей в тренерской карьере. Будет обидно, если 66-летнему англичанину не дадут вывести команду на матч с «Тоттенхэмом» 17 октября. «Если я в «Ньюкасле» не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной.

Около 200 млн «Ньюкасл» может потратить не только на трансферы, но и на увеличение зарплат и другие расходы.

При этом «Ньюкасл» вряд ли начнет сверкать уже этой зимой. «Серьезные изменения редко происходят в середине сезона, когда на рынке сложнее ориентироваться. Пока не определены руководящие должности, нет смысла кардинально менять состав
«Ньюкасл» может перехватить у «Юве» Мауро Икарди, которому тяжело пробиться в звездную основу «ПСЖ». «Эвертон» мог бы подумать о трансфере Ришарлисона, если за него предложат больше 75 млн. «МЮ» может обсудить переходы Марсьяля и Лингарда (Джесси прошлой зимой отказался ехать в аренду в «Ньюкасл», но теперь клуб стал более привлекательным вариантом). Еще одной целью саудовцев называют защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Futurista
Futurista
вчера в 12:42
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:39
Ну вот и денежку Барсе подкинут....:))) а то совсем обнищали...
Futurista
Futurista
вчера в 12:38
Понеслось...

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