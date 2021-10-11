«Пора делать Марибор нашим». Губерниев — о матче России со Словенией

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о предстоящем матче 8-го тура квалификации ЧМ -2022, в котором российская национальная команда в гостях сыграет со Словенией.

Матч будет трудным. Мы будем играть на территории Словении, они будут атаковать, возможно, даже повозят нас немножко. Но я рассчитываю на то, что мы найдём лазейку и забьём на один мяч больше. Если вспоминать 2009 год и матч со Словенией, тогда матч был решающим, а сейчас один из решающих. Марибор место несчастливое было когда-то, но пора сделать его нашим. Сегодня мы выиграем 1:0.