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«Пора делать Марибор нашим». Губерниев — о матче России со Словенией

вчера, 15:52
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о предстоящем матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором российская национальная команда в гостях сыграет со Словенией.

Матч будет трудным. Мы будем играть на территории Словении, они будут атаковать, возможно, даже повозят нас немножко. Но я рассчитываю на то, что мы найдём лазейку и забьём на один мяч больше. Если вспоминать 2009 год и матч со Словенией, тогда матч был решающим, а сейчас один из решающих. Марибор место несчастливое было когда-то, но пора сделать его нашим. Сегодня мы выиграем 1:0.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Копайте глубже!))))....Начнем с Индонезии и столицу(тамошнюю) назовем либо-Миклухо, либо Маклаем)))))
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:37
Прекрасные шансы, как выразился Семак перед матчем со Словакией. Надеюсь их и сегодня Фортуна нам предоставит.
pomor45
pomor45 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:35
Для начала неплохо бы Аляску вернуть.
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
Ну всё - футбол облюбовали лучшие знатоки светской жизни: Губерниев, Лебедев, Милонов ... кого забыл, кто следующий?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:44
У каждого "губерниева" свой масштаб. Сиди и не чирикай,готовься к очередному провальному сезону в биатлоне.
112910415
112910415
вчера в 18:02
веди нас на приступ, Губерниев ! )
Храневец
Храневец
вчера в 17:35
мастер на заборе х писать !
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:29
Не был бы таким противным, если бы этот гражданин помнил что он комментатор на федеральном канале, а не шоумен в развлекательном ток-шоу. За всю фигню расскажет во время репортажа. Кто с кем поженился, у кого от кого дети, кто чем болеет и т.д. Вот только о текущем спортивном событии может забыть рассказывать минут на десять. Тело совсем не профи, но награду свою каждый год получает, типо лучший комментатор. Позор.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
Какой же тупой этот губастый к тому же омерзителен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:45
Всё зависит от того найдут ли наши олигархи миллиарды для победы.
МапС
МапС
вчера в 16:41
По-ходу Губер не перестал пить коньяк по утрам.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:31
Зачем перед таким важным матчем что-то спрашивать у недокоментатора!?((
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:26
Может оно и пора, но ежели что пойдет не так, всегда можно воспользоваться словами из классики...
ДСА
ДСА
вчера в 16:15
Шансы унас есть.
drug01
drug01
вчера в 16:13
Будем ждать результат
протон
протон
вчера в 16:08
Вратарь у словенцев классный, Облак. В матче с хорватами всё тащил.
Страшно смотреть,после Словакии,которая носом по полю наших возила.Словения тоже так может,ну и там Иличич,который может пару банок закинуть.Пока не увидел комбинационный атакующий футбол,вижу только автобус,и то который в контер игре ноль
альсато
альсато
вчера в 15:59
НАШИМ-должно быть ВСЕ!...Включая Лиссабон!))))
beefs
beefs
вчера в 15:57
Вашими бы устами да мед пить...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:56, ред.
Пусть Марибор словенским от греха остается, а вот победить сборной России по футболу там не помешало бы.
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