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Игнатьев: «Карпин бросает в бой игроков низкой квалификации»

вчера, 14:55
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Валерий Карпин и национальная команда страдают из-за ограниченных тренировок:

У тренера сборной мало дней на подготовку — ты ограничен количеством тренировочного времени. За небольшой промежуток времени нужно определиться с игровой тактикой, структурой и воодушевить игроков. Конечно, Карпин оказался в очень сложном положении.

Одно дело, когда меняешь Лионеля Месси на Криштиану Роналду, и другое, когда это футболисты иного уровня. Карпин бросает в бой игроков низкой квалификации. Это вынужденная мера.

Напомним, что сборная России сегодня в 21-45 по мск проведёт отборочный поединок к ЧМ-2022 против Словении.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
кто есть, того и бросает
batog
batog
вчера в 19:13
Что есть, тем и воюем! Удачи сборной!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:04
Других то просто нет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 18:48
О чем тут можно рассуждать, если игроков высокой квалификации в России просто нет. Так кого ему тогда ещё бросать в бой? Хотя эта ситуация не удивительная, ведь так было всегда. Не разделяю оптимизма насчёт Карпина у руля сборной. Никакого смелого атакующего футбола, про который нам тут нараспев рассказывали, я не вижу. Против Словакии вообще играли на отбой большую часть матча. Кроме отсутствия Дзюбы никакой разницы вообще нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:39
Так наши лионели тоже играют с соперником,где нет роналд! Хватит блажить стару и младу.Садомазохистское общество.
Храневец
Храневец ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:37
да еще в нашем чемпионате !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:43
Как будто у Карпина есть другой выбор но зато рискует а риск как известно благородное дело, удачи сборной и Георгиевичу, будем всей страной болеть.
альсато
альсато
вчера в 15:57
Не боги-горшки обжигают!...просер...ут-ну значит так тому и быть..., а выиграют-будут героями!
протон
протон
вчера в 15:46
чем Бог послал, а других нет. , чем богаты,
тем и рады.
pele1981
pele1981
вчера в 15:29
Определенно с низкой квалификацией, но зато с завышенной самооценкой!))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 15:22, ред.
Все бывшие всегда так говорят. Хотя в их бытность только лучшие и играли.
Надо просто понять одну простую истину , что наш футбол давно совсем не ведущий в футбольном мире и даже позиция крепкого середняка для нас в настоящий момент считается самой верхней планкой. А всякие там бывшие специалисты по просто заводят людей в заблуждение искажая истинные возможности и силы нашей сборной команды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:56
Товарищ Игнатьев, а где взять игроков с высокой квалификацией????
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