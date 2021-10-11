Игнатьев: «Карпин бросает в бой игроков низкой квалификации»

Бывший тренер сборной России считает, что и национальная команда страдают из-за ограниченных тренировок:

У тренера сборной мало дней на подготовку — ты ограничен количеством тренировочного времени. За небольшой промежуток времени нужно определиться с игровой тактикой, структурой и воодушевить игроков. Конечно, Карпин оказался в очень сложном положении.

Одно дело, когда меняешь Лионеля Месси на Криштиану Роналду, и другое, когда это футболисты иного уровня. Карпин бросает в бой игроков низкой квалификации. Это вынужденная мера.