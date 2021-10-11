Игнатьев: «Карпин бросает в бой игроков низкой квалификации»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Валерий Карпин и национальная команда страдают из-за ограниченных тренировок:
У тренера сборной мало дней на подготовку — ты ограничен количеством тренировочного времени. За небольшой промежуток времени нужно определиться с игровой тактикой, структурой и воодушевить игроков. Конечно, Карпин оказался в очень сложном положении.
Одно дело, когда меняешь Лионеля Месси на Криштиану Роналду, и другое, когда это футболисты иного уровня. Карпин бросает в бой игроков низкой квалификации. Это вынужденная мера.
Напомним, что сборная России сегодня в 21-45 по мск проведёт отборочный поединок к ЧМ-2022 против Словении.
Надо просто понять одну простую истину , что наш футбол давно совсем не ведущий в футбольном мире и даже позиция крепкого середняка для нас в настоящий момент считается самой верхней планкой. А всякие там бывшие специалисты по просто заводят людей в заблуждение искажая истинные возможности и силы нашей сборной команды.
Надо просто понять одну простую истину , что наш футбол давно совсем не ведущий в футбольном мире и даже позиция крепкого середняка для нас в настоящий момент считается самой верхней планкой. А всякие там бывшие специалисты по просто заводят людей в заблуждение искажая истинные возможности и силы нашей сборной команды.