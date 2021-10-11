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Габулов: «России не нужно зацикливаться на старой истории со Словенией»

вчера, 15:26
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов порассуждал о предстоящем матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором российская национальная команда в гостях сыграет со Словенией.

У всей страны ожидание победы, но нужно чётко понимать, что матч со Словенией будет самым тяжелым из осенней части. Матч выездной и многое определяет. Давление в связи с матчем 2009 года будет, главное, чтобы не было полного стадиона. Тогда было очень большое давление со стороны трибун, но после этого мы уже играли со Словенией и легко справились с этой историей.

Да и вообще, нам не нужно сильно зацикливаться на такой старой истории. Главное то, что будет происходить на поле и в каком состоянии подойдут наши футболисты.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:56
забывать-то как раз нельзя
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:28
Да там эту историю уже давно не кто не помнит!
альсато
альсато ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:04
Мне рассказывала моя бабушка (еврейка) .."РУССКИЕ-НИКОГДА, НИЧЕГО, и НИ ГДЕ своего не забывают!")))))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:52
Поражение в 2009 году, когда нашу сборную бессовестно засудили, при правильной подаче материала, может послужить сильной мотивацией!!!
Желаю нашим ребятам обыграть Кека и Ко!!!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:51
Надо забыть старое уже давно
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:48
Старую историю 12-ти летней давности из сегодняшнего состава и знать то никто не знает! Кто там на ней должен зацикливаться? Сегодня совершенно новая история и абсолютно другие сборные по уровню исполнителей, особенно сборная России.
протон
протон
вчера в 15:42
Да я не думаю, что нынешние футболисты так уж прям будут думать о каких-то прошлых матчах. Если бы остались участники того матча, тогда да, возможно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:41
Врядли Габулов знает больше Карпина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:27
Напомнить об этом нужно...
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