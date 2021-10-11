Габулов: «России не нужно зацикливаться на старой истории со Словенией»

Бывший голкипер сборной России порассуждал о предстоящем матче 8-го тура квалификации ЧМ -2022, в котором российская национальная команда в гостях сыграет со Словенией.

У всей страны ожидание победы, но нужно чётко понимать, что матч со Словенией будет самым тяжелым из осенней части. Матч выездной и многое определяет. Давление в связи с матчем 2009 года будет, главное, чтобы не было полного стадиона. Тогда было очень большое давление со стороны трибун, но после этого мы уже играли со Словенией и легко справились с этой историей.

Да и вообще, нам не нужно сильно зацикливаться на такой старой истории. Главное то, что будет происходить на поле и в каком состоянии подойдут наши футболисты.