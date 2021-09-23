Ван Гал будет тренировать голландский «Телстар» в благотворительном матче

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23 сентября 2021, 20:13

Наставник сборной Нидерландов примет участие в благотворительном матче.

Ещё до того, как 70-летний специалист возглавил «оранжевых», он согласился тренировать «Телстар», который выступает во втором дивизионе Нидерландов, в благотворительной встрече. Даже несмотря на теперешнюю занятость в национальной команде, ван Гал сдержал своё обещание. Матч состоится завтра, «Телстар» сыграет против АЗ -2, а фонд Spieren voor Spieren, который собирает деньги на лечение мышечных заболеваний детей, получит процент с продажи билетов на эту встречу. Сам ван Гал ранее подчёркивал, что согласился стать тренером в этом матче также и потому, что «Телстар» является его бывшим клубом. Луи выступал за «Телстар» в сезоне 1977/78.