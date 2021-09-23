Ван Гал будет тренировать голландский «Телстар» в благотворительном матче

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал примет участие в благотворительном матче.
Ещё до того, как 70-летний специалист возглавил «оранжевых», он согласился тренировать «Телстар», который выступает во втором дивизионе Нидерландов, в благотворительной встрече. Даже несмотря на теперешнюю занятость в национальной команде, ван Гал сдержал своё обещание. Матч состоится завтра, «Телстар» сыграет против АЗ-2, а фонд Spieren voor Spieren, который собирает деньги на лечение мышечных заболеваний детей, получит процент с продажи билетов на эту встречу. Сам ван Гал ранее подчёркивал, что согласился стать тренером в этом матче также и потому, что «Телстар» является его бывшим клубом. Луи выступал за «Телстар» в сезоне 1977/78.
Я обещал, что буду тренировать «Телстар» в этом матче, когда был без команды, но теперь, когда я тренер сборной Нидерландов, я тоже это делаю. Я сдерживаю свои обещания.