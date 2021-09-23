ГлавнаяНовостиБлаготворительностьНидерланды. Первый дивизион 2021/2022

Ван Гал будет тренировать голландский «Телстар» в благотворительном матче

23 сентября 2021, 20:13

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал примет участие в благотворительном матче.

Ещё до того, как 70-летний специалист возглавил «оранжевых», он согласился тренировать «Телстар», который выступает во втором дивизионе Нидерландов, в благотворительной встрече. Даже несмотря на теперешнюю занятость в национальной команде, ван Гал сдержал своё обещание. Матч состоится завтра, «Телстар» сыграет против АЗ-2, а фонд Spieren voor Spieren, который собирает деньги на лечение мышечных заболеваний детей, получит процент с продажи билетов на эту встречу. Сам ван Гал ранее подчёркивал, что согласился стать тренером в этом матче также и потому, что «Телстар» является его бывшим клубом. Луи выступал за «Телстар» в сезоне 1977/78.

Я обещал, что буду тренировать «Телстар» в этом матче, когда был без команды, но теперь, когда я тренер сборной Нидерландов, я тоже это делаю. Я сдерживаю свои обещания.

Все новости
Модрич подарил тренеру «Шерифа» Вернидубу футболку для внука
29 сентября ВидеоКомментарии5
Голкипер «Лейпцига» Гулачи пожертвовал деньги в детский хоспис
23 сентября ФотоКомментарии4
Чеферин и легендарные игроки сыграли в футбол с детьми Молдавии
23 сентября ФотоКомментарии1
Тухель купил дом для своей бывшей служанки
18 сентября Комментарии17
Игроки «Динамо» из Бухареста вышли на поле с бездомными собаками на руках
16 сентября ФотоКомментарии6
Дин Хендерсон и Калверт-Льюин помогли игроку, который находился в коме
10 сентября Комментарии4
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 20:18
Не удивлен!Он может и не в товарищеском))
протон
протон
23 сентября в 20:15
тренер красава
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100