Голкипер «Лейпцига» Гулачи пожертвовал деньги в детский хоспис

Вратарь «Лейпцига» помог больным детям.

Пресс-служба немецкого клуба сообщает, что Гулачи пожертвовал 7 500 евро в детский хоспис Беренгерц, который находится в Лейпциге.

Starke Leistung 💪 Starke Aktion 💪



Unser Kapitän spendet 7.500 € an das Kinderhospiz Bärenherz in #Leipzig 🙏



Diese Summe hat sich Pete #Gulacsi mit 15 weißen Westen in der letzten #Bundesliga-Saison verdient 👏 pic.twitter.com/3m0b4RIDvP