ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» начал переговоры с агентом ван де Бека

вчера, 21:56

Полузащитник Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в январе.

Голландец недоволен малым количеством игрового времени, а в подписании игрока заинтересован «Ювентус». Директор туринского клуба Федерико Керубини уже вступил в переговоры с агентом ван де Бека, чтобы договориться о переходе в зимнее трансферное окно.

«Ювентус» намерен взять голландца в аренду с правом выкупа. Представители туринской команды контактировали с окружением ван де Бека ещё летом, однако тогда Оле-Гуннар Сульшер убедил игрока остаться в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «красных дьяволов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности голландец находился на поле всего 141 минуту.

Все новости
СлухиУсман Дембеле может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 15:52 Комментарии12
СлухиЗащитник «Барселоны» может перейти в «Ньюкасл»
Сегодня, 14:48 Комментарии6
Слухи«Реал» и «Ювентус» могут обменяться игроками
Сегодня, 14:38 Комментарии4
Слухи«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Беллингхэма
Сегодня, 14:19 Комментарии2
Слухи«Ювентус» хочет включить МакКенни в трансфер Тчуамени
Сегодня, 13:53 Комментарии6
СлухиИнвестиционные фонды могут поспособствовать трансферу Холанда в «Барселону»
Сегодня, 13:50 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
medg4hhu8hpr
medg4hhu8hpr
сегодня в 05:43
Не помешает Юве усиление
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:07
Игрок резко сдал в этом сезоне.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:41
У нас второй уик-энд октября, а это значит, что у Ювентуса есть еще несколько месяцев чтобы подумать. Но, как всегда, это не мешает мельнице слухов выдавать пару пикантных вещей, связанных с переводами, чтобы хотя бы немного удовлетворить наш аппетит.

Эти выходные принесли нам слух от итальянского репортера по трансферам Николо Шира: нынешний полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может уйти от своего нынешнего работодателя в начале нового года, поскольку его игровое время полностью уменьшился, поскольку он "похоронен" на дне ада... Шира сообщил, что главный футбольный директор Ювентуса Федерико Керубини контактировал с агентом ван де Бека в течение последней недели и что Ювентус заинтересован в кредитной сделке с возможностью выкупа.

Конечно, Ньюкасл(как без них...) будет связан с игроком в январском трансферном окне. Их собираются связать практически с каждым игроком, который, возможно, будет хоть немного свободен в ближайшие пару месяцев. Теперь, когда дело доходит до интереса Ювентуса к 24-летнему ван де Беку, это имеет большой смысл, учитывая текущие финансовые ограничения клуба. Мы знаем, что это клуб, который для начала не тратит много денег в январе, а затем вы добавляете тот факт, что с деньгами очень туго после потери более 200 миллионов евро в течение последнего финансового года.

Поскольку дела в Манчестере продолжают идти плохо, а его игровое время остается крайне ограниченным, вероятность ухода ван де Бека становится все более и более значимой, и вы должны представить, что игрок, на которого Ювентус внимательно следит, остается в кадре.

К тому же, вы знаете, добавить талантливого игрока в полузащиту, который все еще очень нуждается в талантливых дополнениях, наряду с Мануэлем Локателли, никогда не будет лишним. Особенно, когда если он из молодого ядра бывших игроков Аякса.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Давай посмотрим его в Юве.
протон
протон
вчера в 22:32
Ньюкасле теперь все интересны)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:04
Работа идёт полным ходом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100