«Ювентус» начал переговоры с агентом ван де Бека

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вчера, 21:56

Полузащитник может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в январе.

Голландец недоволен малым количеством игрового времени, а в подписании игрока заинтересован «Ювентус». Директор туринского клуба Федерико Керубини уже вступил в переговоры с агентом ван де Бека, чтобы договориться о переходе в зимнее трансферное окно.

«Ювентус» намерен взять голландца в аренду с правом выкупа. Представители туринской команды контактировали с окружением ван де Бека ещё летом, однако тогда Оле-Гуннар Сульшер убедил игрока остаться в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «красных дьяволов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности голландец находился на поле всего 141 минуту.