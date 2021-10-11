«Ювентус» начал переговоры с агентом ван де Бека

Полузащитник Донни ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в январе.
Голландец недоволен малым количеством игрового времени, а в подписании игрока заинтересован «Ювентус». Директор туринского клуба Федерико Керубини уже вступил в переговоры с агентом ван де Бека, чтобы договориться о переходе в зимнее трансферное окно.
«Ювентус» намерен взять голландца в аренду с правом выкупа. Представители туринской команды контактировали с окружением ван де Бека ещё летом, однако тогда Оле-Гуннар Сульшер убедил игрока остаться в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «красных дьяволов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности голландец находился на поле всего 141 минуту.
Эти выходные принесли нам слух от итальянского репортера по трансферам Николо Шира: нынешний полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может уйти от своего нынешнего работодателя в начале нового года, поскольку его игровое время полностью уменьшился, поскольку он "похоронен" на дне ада... Шира сообщил, что главный футбольный директор Ювентуса Федерико Керубини контактировал с агентом ван де Бека в течение последней недели и что Ювентус заинтересован в кредитной сделке с возможностью выкупа.
Конечно, Ньюкасл(как без них...) будет связан с игроком в январском трансферном окне. Их собираются связать практически с каждым игроком, который, возможно, будет хоть немного свободен в ближайшие пару месяцев. Теперь, когда дело доходит до интереса Ювентуса к 24-летнему ван де Беку, это имеет большой смысл, учитывая текущие финансовые ограничения клуба. Мы знаем, что это клуб, который для начала не тратит много денег в январе, а затем вы добавляете тот факт, что с деньгами очень туго после потери более 200 миллионов евро в течение последнего финансового года.
Поскольку дела в Манчестере продолжают идти плохо, а его игровое время остается крайне ограниченным, вероятность ухода ван де Бека становится все более и более значимой, и вы должны представить, что игрок, на которого Ювентус внимательно следит, остается в кадре.
К тому же, вы знаете, добавить талантливого игрока в полузащиту, который все еще очень нуждается в талантливых дополнениях, наряду с Мануэлем Локателли, никогда не будет лишним. Особенно, когда если он из молодого ядра бывших игроков Аякса.
Эти выходные принесли нам слух от итальянского репортера по трансферам Николо Шира: нынешний полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек может уйти от своего нынешнего работодателя в начале нового года, поскольку его игровое время полностью уменьшился, поскольку он "похоронен" на дне ада... Шира сообщил, что главный футбольный директор Ювентуса Федерико Керубини контактировал с агентом ван де Бека в течение последней недели и что Ювентус заинтересован в кредитной сделке с возможностью выкупа.
Конечно, Ньюкасл(как без них...) будет связан с игроком в январском трансферном окне. Их собираются связать практически с каждым игроком, который, возможно, будет хоть немного свободен в ближайшие пару месяцев. Теперь, когда дело доходит до интереса Ювентуса к 24-летнему ван де Беку, это имеет большой смысл, учитывая текущие финансовые ограничения клуба. Мы знаем, что это клуб, который для начала не тратит много денег в январе, а затем вы добавляете тот факт, что с деньгами очень туго после потери более 200 миллионов евро в течение последнего финансового года.
Поскольку дела в Манчестере продолжают идти плохо, а его игровое время остается крайне ограниченным, вероятность ухода ван де Бека становится все более и более значимой, и вы должны представить, что игрок, на которого Ювентус внимательно следит, остается в кадре.
К тому же, вы знаете, добавить талантливого игрока в полузащиту, который все еще очень нуждается в талантливых дополнениях, наряду с Мануэлем Локателли, никогда не будет лишним. Особенно, когда если он из молодого ядра бывших игроков Аякса.