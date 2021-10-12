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УЕФА назвал критерии для стран, которые хотят принять Евро-2028

вчера, 17:29

Пресс-служба УЕФА объявила критерии для стран, которые хотят провести чемпионат Европы 2028 года.

Страны, которые хотят принять турнир, должны будут отправить свои заявки в марте 2022 года. УЕФА готов рассмотреть совместные предложения от двух стран, которые расположены рядом географически, как, например, Испания и Португалия, которые выдвинули совместную заявку на проведение ЧМ-2030. В апреле 2022 года УЕФА объявит имена претендентов на проведение турнира, а хозяин чемпионата Европы 2028 года будет назван в сентябре 2023 года.

Минимальные требования включают наличие десяти стадионов, один из которых вмещает не менее 60 000 болельщиков и два стадиона с не менее чем 50 000 зрителей.

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Перевод с mundodeportivo.com Фото: uefa.com
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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 22:17
... а также перед началом игры все зрители должны стать на оба колена и сказать спасибо неграм...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:53
Гарантировать ничего нельзя. Ближе к делу узнаем где будет чемпионат.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:43
Не повезло России с европейскими соседями...у Казахстана,Финляндии,Белорусии и прибалтов явно инфраструктура не потянет(стадионы малы)
Было бы отлично провести Евро с Украиной, но увы, знаменитое выражение "спорт должен быть вне политики" уже давно не актуально...
Польша как вариант,но там граница только с Калининградом...не думаю что дадут одобрение...
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:25
Обычные требования. Ладно хоть геев и негров не обязательно иметь среди строителей/организаторов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:28
Мы такими мелкими турнирами не интересуемся нашим подавай ЧМ там еуш другой и навар пожирнее.
particular
particular
вчера в 19:26
Почти как в небезызвестном "Карты, деньги, два ствола" (1998) - инфраструктура, деньги и 2 стадиона :)
протон
протон
вчера в 18:35
а еще железные нервы, когда Англия станет балоны катить и палки в колеса вставлять))
Cat01
Cat01
вчера в 17:58
Нам надо подать совместно с Украиной
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:45
Не думаю, что будет много желающих.
Futurista
Futurista
вчера в 17:42, ред.
Радуга и умение стоять на коленях перед неграми...будет в приоритете...
beefs
beefs
вчера в 17:35
евро -28, начало положено...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:30
Ну критерии, как критерии....ничего нового
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