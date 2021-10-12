УЕФА назвал критерии для стран, которые хотят принять Евро-2028

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вчера, 17:29

Пресс-служба УЕФА объявила критерии для стран, которые хотят провести чемпионат Европы 2028 года.

Страны, которые хотят принять турнир, должны будут отправить свои заявки в марте 2022 года. УЕФА готов рассмотреть совместные предложения от двух стран, которые расположены рядом географически, как, например, Испания и Португалия, которые выдвинули совместную заявку на проведение ЧМ -2030. В апреле 2022 года УЕФА объявит имена претендентов на проведение турнира, а хозяин чемпионата Европы 2028 года будет назван в сентябре 2023 года.

Минимальные требования включают наличие десяти стадионов, один из которых вмещает не менее 60 000 болельщиков и два стадиона с не менее чем 50 000 зрителей.