УЕФА подаст апелляцию на решение суда Мадрида по Суперлиге

УЕФА выступил с заявлением касательно решения суда Мадрида, постановившего, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть подвергнуты санкциям.

После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой «Суперлиги» и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой «Суперлиги» он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС , Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях.

УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством – УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований.

Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством – и в фундаментальных интересах правосудия – УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства.

УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд – провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд).