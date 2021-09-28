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УЕФА подаст апелляцию на решение суда Мадрида по Суперлиге

28 сентября 2021, 13:30

УЕФА выступил с заявлением касательно решения суда Мадрида, постановившего, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть подвергнуты санкциям.

После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой «Суперлиги» и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой «Суперлиги» он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях.

УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством – УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований.

Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством – и в фундаментальных интересах правосудия – УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства.

УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд – провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд).

УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе.

Напомним, что УЕФА отказался от дела против клубов-основателей Суперлиги – «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса». Также союз не оштрафует клубы, вышедшие из Суперлиги.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
armeec_
armeec_ ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
28 сентября в 20:31
Я бы сказал проще, у кого карандаш (ручка), тот и пишет
armeec_
armeec_
28 сентября в 20:30, ред.
законодательством ЕС для защиты своих интересов*

В этом ВСЕ ес уефа и прочие прокладки. Законы вроде есть, НО, тут принимаем, а тут нет. НО ГЛАВНОЕ, свои интересы, а кто против, санкции и прочая лабуда
sv_1969
sv_1969 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
28 сентября в 19:06
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ sv_1969 (раскрыть)
    28 сентября в 18:44, ред.
    По хрен говоришь?)

    Чифир тоже ерепенился, а теперь что?)
    sv_1969
    sv_1969 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 18:37, ред.
    Да мне по хрен и на Лапорта и на перца с аньели!
    Agamaga........
    Agamaga........
    28 сентября в 18:35
    УЕФА нужно вырезать как аппендицит.
    Клубы имеют право организовать свой турнир без чифиров.
    протон
    протон
    28 сентября в 17:41
    Как смешно сейчас перечитывать слова Чеферина:
    "Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее нужно не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Я не знаю, когда именно они не смогут выходить на поле из-за санкций."
    Теперь эта бравада сменилась на официальный причёсанный и аккуратный пресс-релиз:)))
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ sv_1969 (раскрыть)
    28 сентября в 17:32
    А Лапорта насытился?)
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    28 сентября в 17:31
    Пока УЕФА подаст апелляцию, Чифирка пусть делает полную депиляцию, на нарах пригодится. Аха-ха)
    sv_1969
    sv_1969 ответ h8you (раскрыть)
    28 сентября в 16:49
    Действительно!!Аньели и перцу все не хватает!Не нажрутся))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    28 сентября в 16:18
    УЕФА потратил всего день на то, чтобы дать обратный курс своим коммюнике, гарантируя, что он отменил процесс против клубов европейской Суперлиги. После подтверждения того, что он решил уступить перед судом Мадрида, который вынудил аннулировать досье на Реал Мадрид, Барселону и Ювентус. Организм под руководством Александра Чеферина настаивал на том, что все сделали очень хорошо, и подтвердил, что пойдет против мадридского двора. «УЕФА всегда действовал добросовестно в рамках ожидаемых процедур в суде Мадрида. Как следствие - и хотя УЕФА не признает юрисдикцию суда Мадрида и твердо убежден, что он всегда действовал в полном соответствии с незавершенные процедуры - сегодня УЕФА представил в суд Мадрида официальные обвинения, свидетельствующие о том, что он постоянно выполняет приказы », - сказал он. Ну, это - юридическая война господа. Кто лучше владеет речью, тот и выиграет.
    zsb1961
    zsb1961
    28 сентября в 16:00
    Клоунада началась!
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 сентября в 15:28
    Ату их всех,проклятых футбольных буржуинов!
    h8you
    h8you
    28 сентября в 15:17
    клоунам все мало)
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    28 сентября в 14:22
    Ахахаха .А чтож Чафирин не подтвердит свои угрозы в суде ? Как за одно место схватили сразу заданию дал )))
    beefs
    beefs
    28 сентября в 14:10
    И правильно сделает...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    28 сентября в 14:01, ред.
    Дела против Переса делать очень опасно,Перес футбольный Чингисхан,задавит УЕФА,ФИФА вместе.
    Я болею за Переса,лучший президент всех времен,очень мужественный,волевой человек.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 сентября в 13:34
    Казнить нельзя помиловать....
    Посмотрим , где окончательно будет поставлена запятая?!?
    drug01
    drug01
    28 сентября в 13:32
    Надо решать в суде
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