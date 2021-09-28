УЕФА отказался от дела против клубов-основателей Суперлиги

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28 сентября 2021, 08:52

УЕФА объявил об отказе от претензий в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые возникли у союза в связи с попыткой создания Суперлиги. Ранее суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей турнира.

Напомним, что УЕФА обвинял ряд клубов в нарушении положений нормативных документов союза из-за проекта Суперлиги.

Апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными, сообщает The Associated Press со ссылкой на содержание пресс-релиза УЕФА .