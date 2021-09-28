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УЕФА отказался от дела против клубов-основателей Суперлиги

28 сентября 2021, 08:52

УЕФА объявил об отказе от претензий в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые возникли у союза в связи с попыткой создания Суперлиги. Ранее суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей турнира.

Напомним, что УЕФА обвинял ряд клубов в нарушении положений нормативных документов союза из-за проекта Суперлиги.

Апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными, сообщает The Associated Press со ссылкой на содержание пресс-релиза УЕФА.

Не исключается, что союз в дальнейшем возобновит процесс. Также УЕФА отказался от финансовых требований по отношению к уже вышедшим из проекта Суперлиги клубам.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:39
Что же ты Чефир сдал назад
Agamaga........
Agamaga........ ответ h8you (раскрыть)
28 сентября в 12:49
Не думаю, что эти три клуба ждут чего-то от убежавших....
Сэкономленные штрафы пусть направят на благое дело.
Zhgoon
Zhgoon
28 сентября в 10:41
Так все правильно. Прикопаться конкретно не к чему, законов никто не нарушал. Все судебные претензии были просто пшиком и попыткой взять на понт. От проекта Суперлиги польза тоже была: чиновники УЕФА уже больше денег на ЛЧ выделяют. Да и в целом встряхнули этих обросших мхом бюрократов.
h8you
h8you
28 сентября в 10:35
Эти три клуба заслужили уже уважение всех и показали яйца ,в отличии от других *
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 10:25
ПРодажные слабаки,"начерчилльлили и никаких рузвельтатов".
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
28 сентября в 10:05
Аха-ха), кишка тонка у чифирчиков-коррупционеров.
ermak6848
ermak6848
28 сентября в 09:48
ну и правильно - чего время попусту тратить...
barcamilan
barcamilan
28 сентября в 09:44
не надо суперлиги
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
28 сентября в 09:35
уефа знатно обделалась во всей этой ситуации )))
sv_1969
sv_1969
28 сентября в 09:16
Смешно читать коменты типа про коррупцию и так далее, когда сами эти клубы и потакали всему. И само создание 12иги не из этой ли оперы? Только для избранных. Напоминает бред про "золотой миллион"
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
28 сентября в 09:14
Не думаю.
Djebrael
Djebrael
28 сентября в 09:13
Зря закрыли это дело....
Incredulous
Incredulous
28 сентября в 09:13
Чеферин немного переоценил свои возможности и надорвался.
STVA 1
STVA 1 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
28 сентября в 09:12
Может и будет, но только если занесёт долю этой коррумпированная машине. Так как сами по уши в 62е!
cska1948
cska1948
28 сентября в 09:09
"...Не исключается, что союз в дальнейшем возобновит процесс..."
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Ждём продолжения сериала...
Caniggia
Caniggia
28 сентября в 09:07
Безумие с Суперлигой, похоже, продолжается и это печально!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
28 сентября в 09:02
Что и следовало ожидать! Ничего эта коррумпированная машина не смогла сделать трём клубам ! И суперлига тоже будет-это лишь дело времени.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
28 сентября в 09:02
Ну и зря.
Hamman
Hamman
28 сентября в 09:00
А я говорил что в ,,войне" с титанами футбола Чеферину не победить!
dok66
dok66
28 сентября в 08:58
Было ожидаемо
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