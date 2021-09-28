УЕФА отказался от дела против клубов-основателей Суперлиги

УЕФА объявил об отказе от претензий в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые возникли у союза в связи с попыткой создания Суперлиги. Ранее суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей турнира.
Напомним, что УЕФА обвинял ряд клубов в нарушении положений нормативных документов союза из-за проекта Суперлиги.
Апелляционный орган организации объявил судебные разбирательства недействительными, сообщает The Associated Press со ссылкой на содержание пресс-релиза УЕФА.
Не исключается, что союз в дальнейшем возобновит процесс. Также УЕФА отказался от финансовых требований по отношению к уже вышедшим из проекта Суперлиги клубам.
Сэкономленные штрафы пусть направят на благое дело.
Сэкономленные штрафы пусть направят на благое дело.
----------------------
Ждём продолжения сериала...
----------------------
Ждём продолжения сериала...