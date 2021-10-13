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«Интер» продолжает интересоваться Тюрамом

вчера, 11:48

Форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перебраться в Италию.

24-летнего футболиста хочет подписать «Интер». Трансферная стоимость игрока составляет примерно 28 млн евро. Контракт Тюрама рассчитан до лета 2023 года.

Любопытно, что миланцы пытались приобрести нападающего минувшим летом.

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протон
протон
вчера в 20:22
А Джеко же взяли
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:05
Босс «Гладбаха» Макс Эберл объяснил, почему Интеру не удалось летом добиться успеха в преследовании за Маркусом Тюрамом.

Спортивный директор «Боруссии Менхенгладбах» Макс Эберл подтвердил сообщения о том, что Интер сделал предложение Маркусу Тюраму во время летнего трансферного окна.

Однако 24-летний футболист остался в «Боруссия-Парк» по ряду причин.

«Это правда, что Интер проявил большой интерес, и было конкретное предложение», - подтвердил Эберл в интервью.

«Но во-первых, Маркус вообще не хотел уходить. Во-вторых, мы рассматривали предложение, но на самом деле мы не хотели его отпускать. А потом он получил травму».

В августе Тюрам получил травму колена, которая до сих пор не позволяет ему играть. У 24-летнего форварда осталось два года до истечения контракта с «Гладбахом».

Иногда так - пропускаешь момент, и все - травма. Дай Бог, чтобы была не серьезная. Трансфер возможно и не состоится из-за этой травмы. Посмортим. Скорейшего выздоровления!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:51
А Тюрам интересуется?))
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