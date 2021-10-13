«Интер» продолжает интересоваться Тюрамом

Форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перебраться в Италию.
24-летнего футболиста хочет подписать «Интер». Трансферная стоимость игрока составляет примерно 28 млн евро. Контракт Тюрама рассчитан до лета 2023 года.
Любопытно, что миланцы пытались приобрести нападающего минувшим летом.
Спортивный директор «Боруссии Менхенгладбах» Макс Эберл подтвердил сообщения о том, что Интер сделал предложение Маркусу Тюраму во время летнего трансферного окна.
Однако 24-летний футболист остался в «Боруссия-Парк» по ряду причин.
«Это правда, что Интер проявил большой интерес, и было конкретное предложение», - подтвердил Эберл в интервью.
«Но во-первых, Маркус вообще не хотел уходить. Во-вторых, мы рассматривали предложение, но на самом деле мы не хотели его отпускать. А потом он получил травму».
В августе Тюрам получил травму колена, которая до сих пор не позволяет ему играть. У 24-летнего форварда осталось два года до истечения контракта с «Гладбахом».
Иногда так - пропускаешь момент, и все - травма. Дай Бог, чтобы была не серьезная. Трансфер возможно и не состоится из-за этой травмы. Посмортим. Скорейшего выздоровления!
Спортивный директор «Боруссии Менхенгладбах» Макс Эберл подтвердил сообщения о том, что Интер сделал предложение Маркусу Тюраму во время летнего трансферного окна.
Однако 24-летний футболист остался в «Боруссия-Парк» по ряду причин.
«Это правда, что Интер проявил большой интерес, и было конкретное предложение», - подтвердил Эберл в интервью.
«Но во-первых, Маркус вообще не хотел уходить. Во-вторых, мы рассматривали предложение, но на самом деле мы не хотели его отпускать. А потом он получил травму».
В августе Тюрам получил травму колена, которая до сих пор не позволяет ему играть. У 24-летнего форварда осталось два года до истечения контракта с «Гладбахом».
Иногда так - пропускаешь момент, и все - травма. Дай Бог, чтобы была не серьезная. Трансфер возможно и не состоится из-за этой травмы. Посмортим. Скорейшего выздоровления!