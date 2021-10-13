Титов: «Игра сборной России поменялась глобально»

Бывший российский футболист считает, что игра сборной России глобально поменялась в матче отборочного турнира ЧМ -2022 против команды Словении.

Наверное, довлел результат, особенно это было видно перед словаками. Начнем с того, что футбол не получался в исполнении сборной России, словаки играли первым номером, что очень удивительно. После гола наши футболисты рано начали оберегать счет: понятно, что хотелось выиграть, потому что там еще ждали словенцы на выезде. Наверное, это и сыграло ключевую роль, что, кстати, и подтвердил [Валерий] Георгиевич [Карпин]: да, прижались, установки такой не было, но так сыграли, и тем удивительнее, как команда поменялась.

Только двух неключевых футболистов не было, но игра поменялась глобально: было видно, что команда хотела комбинировать, играть в футбол, приятно было смотреть на это. В результате — красивейшие голы. Пусть забивали защитники, а не нападающие, но важен был результат. Опять же словаки помогли, они также могли помочь хорватам, хотя бы не проиграв россиянам, но у них не получилось.