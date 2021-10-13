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Титов: «Игра сборной России поменялась глобально»

вчера, 15:34

Бывший российский футболист Егор Титов считает, что игра сборной России глобально поменялась в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении.

Наверное, довлел результат, особенно это было видно перед словаками. Начнем с того, что футбол не получался в исполнении сборной России, словаки играли первым номером, что очень удивительно. После гола наши футболисты рано начали оберегать счет: понятно, что хотелось выиграть, потому что там еще ждали словенцы на выезде. Наверное, это и сыграло ключевую роль, что, кстати, и подтвердил [Валерий] Георгиевич [Карпин]: да, прижались, установки такой не было, но так сыграли, и тем удивительнее, как команда поменялась.

Только двух неключевых футболистов не было, но игра поменялась глобально: было видно, что команда хотела комбинировать, играть в футбол, приятно было смотреть на это. В результате — красивейшие голы. Пусть забивали защитники, а не нападающие, но важен был результат. Опять же словаки помогли, они также могли помочь хорватам, хотя бы не проиграв россиянам, но у них не получилось.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:16
Тихонов, Титов, вот это время было Спартака. вот это времена.
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:52
Ну глобально не глобально, но что то изменилось
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
Новый тренер, так и должно быть
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:04
Стали играть хуже, зато результаты стали лучше.
drug01
drug01
вчера в 16:03
Это только начало
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 15:46
Ее вообще нет,одна игра на фарт...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:41
В чем это выражается?
David Young
David Young
вчера в 15:35
Не думаю что глобально. Однако поменялась.
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