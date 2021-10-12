Сёмин: «Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии» .

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Молодцы! Приятно, что национальная команда имеет хорошие шансы на поездку в Катар. Сборная хорошо сделала свою работу. Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии. Он создал уверенность, и ребята сыграли на самом высоком уровне. И в психологии команда хорошо выглядела! Плюс были грамотные замены. Нужно похвалить сборную, а то мы сильно ругаем их, либо возносим до небес. Надо выбрать золотую середину и двигаться дальше.
Марибор взят, Карпин - верим, сборная - играйте с душой, а не с душком. Спасибо за победу!
Марибор взят, Карпин - верим, сборная - играйте с душой, а не с душком. Спасибо за победу!
Спросить любого мало мальски болеющего за футбол ⚽️ перед матчем ,какой будет исход этого противостояния, особенно после матча с Словакией , в Мариборе со Словенией , мало кто мог себе представить что матч примет такой рисунок и конечный счёт на табло. Исходя из исторического момента Марибора , из многочисленных травм наших ведущих игроков, и всё это складывалось не очень перспективный исход этого противостояния. Но в сборной оказался человек по имени Валера и которого в овральном порядке на короткий срок с чувством безысходности приглашают на работу главного тренера сборной России . И он находясь в не простой для себя и для сборной момент, берётся её возглавить. Сколько же было в СМИ негатива и просто непонимания и со стороны РФС и со стороны болельщиков, для чего и почему??? Но вот прошёл четвёртый матч под руководством Валеры Карпина и не одного поражения, не чудо ли это ??? Карпин делает своё дело на отлично и это очень всех радует, вчера РФС продлило контракт с главным тренером и это достижение которое заслуживает уважения к самому тренеру который нашёл ту точку взаимодействия и взаимопонимания с ребятами , которая даёт результат !!! И это прекрасно и даёт надежду на то что наша сборная всё таки попадёт на чемпионат мира 🌍 и сможет и там порадовать своих болельщиков !!! Удачи Карпину и К° !!! Всем Добра !!!
Спросить любого мало мальски болеющего за футбол ⚽️ перед матчем ,какой будет исход этого противостояния, особенно после матча с Словакией , в Мариборе со Словенией , мало кто мог себе представить что матч примет такой рисунок и конечный счёт на табло. Исходя из исторического момента Марибора , из многочисленных травм наших ведущих игроков, и всё это складывалось не очень перспективный исход этого противостояния. Но в сборной оказался человек по имени Валера и которого в овральном порядке на короткий срок с чувством безысходности приглашают на работу главного тренера сборной России . И он находясь в не простой для себя и для сборной момент, берётся её возглавить. Сколько же было в СМИ негатива и просто непонимания и со стороны РФС и со стороны болельщиков, для чего и почему??? Но вот прошёл четвёртый матч под руководством Валеры Карпина и не одного поражения, не чудо ли это ??? Карпин делает своё дело на отлично и это очень всех радует, вчера РФС продлило контракт с главным тренером и это достижение которое заслуживает уважения к самому тренеру который нашёл ту точку взаимодействия и взаимопонимания с ребятами , которая даёт результат !!! И это прекрасно и даёт надежду на то что наша сборная всё таки попадёт на чемпионат мира 🌍 и сможет и там порадовать своих болельщиков !!! Удачи Карпину и К° !!! Всем Добра !!!