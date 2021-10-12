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Сёмин: «Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии»

вчера, 12:07
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Молодцы! Приятно, что национальная команда имеет хорошие шансы на поездку в Катар. Сборная хорошо сделала свою работу. Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии. Он создал уверенность, и ребята сыграли на самом высоком уровне. И в психологии команда хорошо выглядела! Плюс были грамотные замены. Нужно похвалить сборную, а то мы сильно ругаем их, либо возносим до небес. Надо выбрать золотую середину и двигаться дальше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:20
Замены,положим,припоздали минут на 10,что дало нам возможность хорошо понервничать и выпить лишнего у экранов,а остальное-по делу.
протон
протон
вчера в 13:05
Главное, чтобы сборная хорошо выглядела в решающем матче в Хорватии. Нельзя упускать такой шанс попасть напрямую на ЧМ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Сёмин: «Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии» .
Спросить любого мало мальски болеющего за футбол ⚽️ перед матчем ,какой будет исход этого противостояния, особенно после матча с Словакией , в Мариборе со Словенией , мало кто мог себе представить что матч примет такой рисунок и конечный счёт на табло. Исходя из исторического момента Марибора , из многочисленных травм наших ведущих игроков, и всё это складывалось не очень перспективный исход этого противостояния. Но в сборной оказался человек по имени Валера и которого в овральном порядке на короткий срок с чувством безысходности приглашают на работу главного тренера сборной России . И он находясь в не простой для себя и для сборной момент, берётся её возглавить. Сколько же было в СМИ негатива и просто непонимания и со стороны РФС и со стороны болельщиков, для чего и почему??? Но вот прошёл четвёртый матч под руководством Валеры Карпина и не одного поражения, не чудо ли это ??? Карпин делает своё дело на отлично и это очень всех радует, вчера РФС продлило контракт с главным тренером и это достижение которое заслуживает уважения к самому тренеру который нашёл ту точку взаимодействия и взаимопонимания с ребятами , которая даёт результат !!! И это прекрасно и даёт надежду на то что наша сборная всё таки попадёт на чемпионат мира 🌍 и сможет и там порадовать своих болельщиков !!! Удачи Карпину и К° !!! Всем Добра !!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:35
Валера умеет мотивировать.
протон
протон
вчера в 12:16
Не знаю кто как а и там было три очка. Честно скажу думал максимум одно. так что Георгиевичу и за предыдущий матч респект, а за этот так просто поклон! Проклятие Марибора снято!!!))
Марибор взят, Карпин - верим, сборная - играйте с душой, а не с душком. Спасибо за победу!
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