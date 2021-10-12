Сёмин: «Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии» .

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Молодцы! Приятно, что национальная команда имеет хорошие шансы на поездку в Катар. Сборная хорошо сделала свою работу. Карпин смог психологически восстановить команду после Словакии. Он создал уверенность, и ребята сыграли на самом высоком уровне. И в психологии команда хорошо выглядела! Плюс были грамотные замены. Нужно похвалить сборную, а то мы сильно ругаем их, либо возносим до небес. Надо выбрать золотую середину и двигаться дальше.